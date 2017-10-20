«Жалкие евро» и «раздать всем понемногу»: почему бюджет Литвы — изоляция

Вильнюс, , 11:46 — REGNUM Фракция оппозиционной партии «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы рассматривая первоначальный проект бюджета на 2018 год пока что намерена его не одобрить, так как не видит реформ, которые правительство обещало жителям Литвы, сообщили ИА REGNUM в канцелярии Сейма Литвы сегодня, 20 октября.

«Премьер и министр финансов словно повторяют какую-то мантру, что бюджет следующего года будет профицитным и ориентированным на сокращение социальной изоляции и нищеты. Но начерчиваемая коммуникационная линия и реальность отличаются. Неправда, что госбюджет следующего года будет профицитным. Он все еще остается дефицитным. Это совсем недавно подчеркивала и президент Даля Грибаускайте. Между тем члены правительства повторяют лозунги, с помощью которых предпринимаются попытки прикрыть реальную ситуацию, бюджет не становится ни более профицитным, ни более чутким», — считает староста фракции консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Консерваторы недовольны тем, что в бюджете «не видно четкой структуры, связи бюджета с важными реформами общественной жизни, которые обещал премьер».

«Куда пропали реформы образования, налоговой системы, пенсионной системы? Почему мы не видим в бюджете средств, которые им необходимы? Или правительство отказывается от реформ и признает, что это уже не правительство большинства, что у него нет поддержки в Сейме? Ясно только одно — это бюджет отказа от реформ, который говорит о конце амбиций правительства и премьера, — сказал Ландсбергис. — Я вижу, что в проекте бюджете правительство просто руководствуется принципом: раздать всем понемногу. Такой взгляд нам неприемлем. Фракция «Союза Отчества» — Христианских демократов Литвы высказывается за решение укоренившихся проблем. Например, нынешнее повышение пенсий — это не заслуга этого правительства, а автоматический процесс, связанный с утвержденным в прошлом году индексированием пенсий. Но это повышение пенсий не решит главную проблему пенсионеров — он не сократит изоляцию. Слишком много людей, чьи пенсии меньше средней пенсии в 273 евро, поэтому когда правительство, индексируя, обещает поднять пенсии на 7%, тот, чья пенсия составляет 600 евро, получит дополнительные 62 евро, а тот, чья пенсия составляет всего 100 евро, дополнительно получит жалкие 7 евро. Так неужели это социально чуткая позиция? Нет, потому что разница между пенсионерами абсолютно не сократится, и такое громко объявляемое повышение пенсии при такой высокой инфляции не означает, что правительство значительно улучшит ситуацию наших пенсионеров. Это означает, что правительство еще один год будет поддерживать пенсионеров в их нынешнем состоянии изоляции».

По словам Ландсбергиса, нужно искать способы, как не только повысить средние пенсии, но еще как всем пенсионерам добавить по крайней мере по 20 евро, чтобы нуждающиеся пенсионеры на самом деле почувствовали прирост доходов.

«Пенсии — это всего лишь пример того, как этому бюджету на самом деле не хватает социальной чуткости, хотя правительство и повторяет эту мантру чуткости. Настоящая социальная чуткость начинается, когда предпринимаются попытки в сущности решать проблемы, когда проводятся структурны реформы. Мне странно, что премьер все меньше и меньше говорит о реформах. Что больше нет того пыла искать одобрения реформ в Сейме. Мы всегда готовы к соглашению, но мы не видим со стороны уважаемого премьера желания делать что-то действительно серьезное», — утверждает староста консерваторов.

Впрочем, стоит отметить, что сами консерваторы, судя по всему, попросту ждут прямой торговли с правящими аграриями. Обвиняя правящих в симуляции социальных решений они, например, не упоминают, что в проекте бюджета впервые в истории Литвы прописаны пособия семьям в 30 евро за каждого ребёнка. Вне зависимости от достатка семьи. Например, 60 евро ежемесячно, если в семье два ребёнка. Это 720 евро в год, что является ощутимой суммой. Факт ожидания торговли подтверждают и сами консерваторы, которые, судя по всему, рассчитывают, что при принятии бюджета правящие не смогут обеспечить большинство голосов и вынуждены будут идти на контакт с самими консерваторами.

«Бюджет — такой, или иначе — всё равно будет принят. Он не будет никаким революционным. Он будет простым рутинным бюджетом. Мы договорились быть последовательными, как оппозиционная фракция и на этом этапе бюджет мы не поддержим. Если правящие увидят, что им не достаёт голосов для принятия бюджета и они придут к нам договариваться, то мы выдвинем свои условия», — в эфире новостей местного Первого Балтийского канала сказал консерватор Кястутис Масюлис.

Сейчас неизвестно, есть ли у правящих аграриев большинство в парламенте. Фракция социал-демократов, которая была главным и единственным партнёром Союза крестьян и зелёных Литвы, раскололась на две части — одни покинули партию и обязались поддерживать правительство, вторые — остались верными решениям партии уйти в оппозицию. Судя по всему, на голоса смешанной фракции, члены которой не принадлежат ни к одной политической силе, также рассчитывать сложно. Некоторые представители смешанной группы и вовсе сомневаются в правильности выбранного курса аграриев.

«Борьба с нищетой должна быть усиленная гораздо больше. Тот процент жителей, которые за гранью нищеты — он трагический. Причина бедности — разбалансированный общественный сектор. Наши власти пытаются бороться с нищетой самым примитивным способом — увеличивать минимальные доходы. У нас общий денежный котёл. Когда мы немного добавляем тем, кто получает меньше всего, мы забираем эти деньги из тех секторов, которые реально могли бы помочь выбраться жителям из бедности», — сказала в интервью Первому Балтийскому каналу независимый депутат Аушра Мальдейкене.

На обсуждение бюджета Литвы на 2018 год у депутатов около месяца, хотя в парламентской практике иногда дебаты затягивались до конца декабря, завершаясь прямо накануне католического Рождества.