Земля наживы: глава Лабинского района Кубани попал под следствие

Краснодар, , 11:37 — REGNUM Превышение должностных полномочий может стоить главе администрации Лабинского района Краснодарского края свободы. Максимальное наказание, которое предусматривает статья Уголовного кодекса РФ, по которой расследуется уголовное дело в отношении чиновника, — семь лет тюрьмы. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, подвёл районного главу под следствие земельный вопрос.

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Дело бывшего замглавы Кубани о превышенных полномочиях довели до суда

Как оказалось, дело — семилетней давности. По версии следствия, глава администрации в 2010 году издал постановления о продлении договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, ранее предоставленных трём предприятиям на территории Лабинского района. Право пользоваться землёй, площадь которой превысила 2,3 тысячи гектаров, арендаторы получили на 49 лет. При этом конкурсные процедуры чиновник проигнорировал, также не была пересчитана и сумма аренды земельных участков.

В итоге в районную казну от предприятий поступило всего 14,2 млн рублей. В то время как, согласно информации Лабинской межрайонной торгово-промышленной палаты, среднерыночная стоимость аренды земли в тот период составляла более 50 млн рублей.

Так, своими действиями районный глава не только нарушил законные права «участников экономических отношений для использования в предпринимательской деятельности», но и причинил ущерб бюджету в размере 36 млн рублей.

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На Кубани экс-глава Горячего Ключа попал под статью за махинации с землёй

Земельные аферы — для Кубани не редкость. Нагреть руки на государственном имуществе рискуют далеко не считаные единицы чиновников и предпринимателей. Так, крупная земельная афера была вскрыта на Кубани в сентябре 2015 года. Как выяснилось в ходе надзорной проверки, управление Росимущества передало в собственность одной из фирм 106 земельных участков, находящихся в федеральной собственности, общей площадью 433 гектара. За обязательство построить на них жилые дома и соцобъекты фирме отдали их по льготной цене — в 600 раз дешевле — за 15 млн рублей, тогда как их средняя рыночная стоимость составляет около 9 млрд рублей. Но компания договорные условия не выполнила, а просто раздробила землю на участки и попыталась продать.

В начале 2016 года в Краснодаре было предотвращено ещё одно крупное мошенничество с землей. По липовым документам мошенники пытались приобрести в собственность муниципальную землю, кадастровая стоимость которой превышает 100 млн рублей.

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