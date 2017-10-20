Население алмазного посёлка Якутии увидит новогодний салют за 1 млн рублей

Якутск, , 11:49 — REGNUM В Якутии уже вовсю идёт подготовка к празднованию Нового года. Администрации населённых пунктов республики через сайт госзакупок приобретают разнообразные украшения, гирлянды, фейерверки и ищут подрядчиков, готовых всё это развесить и установить. Аукционы уже объявлены в общей сложности на сумму почти 10,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Якутск потратит на установку новогодней ёлки 5,4 млн рублей. На эти деньги в том числе город закупает комплектующие материалы для искусственной ели высотой 23 метра. У праздничного дерева будет динамическая макушка с максимальным переплетением узоров высотой не менее двух метров, украшать ёлку будут два комплекта освещения «Звездное мерцание» со шкафом управления, импульсная гирлянда, 84 экземпляра бус из шаров в трёх вариантах, 12 LED-игрушек «Узор» разных размеров. Для того чтобы вся эта иллюминация работала, город приобретает также комплект морозостойких коммутационных проводов.

Помимо ёлки, власти Якутска также собираются украсить город к празднику баннерами и флагами с новогодней тематикой. На распечатку и размещение последних мэрия потратит 239 тыс. рублей, а флаги обойдутся в 246 тыс. На площади Орджоникидзе намерены развесить 39 флагов, а ещё 33 разместят на площади Дружбы.

Более 1,5 млн рублей потратит на подготовку к Новому году администрация посёлка Айхал (население всего 14 тыс. человек). Жителей этого населённого пункта, расположенного возле Айхальского ГОК АК АЛРОСА, порадуют 238 высотных фейерверочных изделий и 7 профессиональных батарей салютов с общим количеством залпов 711, за который из бюджета заплатят 1 млн рублей. При этом продолжительность показа фейерверка указана не менее 10 минут. В комплекте к салютам должны будут идти 238 штук пускового оборудования разного калибра и девять пультов управления. Помимо этого, на украшение посёлка израсходуют 560 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на оплату работ по монтажу/демонтажу уже имеющихся праздничных конструкций Дед Мороз, Снегурочка, ёлки, а также десяти светодиодных украшений, пятнадцати гирлянд, двух деревянных горок и трёх комплектов ограждающих конструкций.

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В городе Удачный Мирнинскогого района Якутии, фактически это также моногород АЛРОСА, будет новогодний салют, мэрия уже закупила более 200 шаров разных диаметров и высоты разрыва. Электрозапалов на новогоднем фейерверке в Удачном будет не менее 327. Заплатят власти города за салют почти 450 тыс. рублей.

Алмазная столица России город Мирный потратит на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, посвящённых празднованию Нового года, 485 тыс. рублей. Работы по украшению город закупает отдельно, за них заплатят почти 991 тыс. рублей. В эту сумму включено изготовление, монтаж и демонтаж светодиодной надписи «С Новым годом!», обметание с неё снега, уборка мусора вокруг, установка ёлки, её украшение и подключение к иллюминации, а также размещение фигур Деда Мороза, Снегурочки, медведя с подарком и арки «Шар».

Администрация Алдана закупает новогоднюю атрибутику на 1 млн рублей. Эти деньги заплатят за 60 уличных электрогирлянд для профессионального применения, 30 диодных гирлянд «Сосули», 30 светодиодных мотивов «Звезда», 4 светодиодных фейерверка «Шар», 1 — «Магнолия» и 6 — «Колесо в движении».

Как сообщало ИА REGNUM, сладкие подарки детям компании и мэрии городов республики также уже начали закупать. Больше всех денег на эти цели потратит АЛРОСА, которая приобретает 26,5 тыс. новогодних кульков за 13,3 млн рублей. Но больше всех удивило «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства», которое подарит 200 детям своих сотрудников, помимо сладкого кулька весом 650 граммов, рюкзаки для обуви, пледы, мягкие игрушки, формы для леденца, светоотражающие брелоки и поздравительные открытки с логотипом предприятия, потратив на это 307 тыс. рублей.