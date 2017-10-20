Второй завод Hyundai могут построить в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Завод по выпуску автомобильных двигателей корпорации Hyundai Motor Group (HMG) может быть построен в Санкт-Петербурге с целью более глубокой локализации производства автомобилей на действующем в городе предприятии южнокорейской компании. Об этом стало известно в ходе визита официальной петербургской делегации в Южную Корею, сообщил 20 октября аппарат вице-губернатора Игоря Албина.

Вице-президент HMG по стратегическому планированию Бэ Хенг Ын заявил, что в настоящее время компания находится в стадии принятия решения по размещению нового производства. При этом было отмечено, что с 2007 года по проекту HMG в Петербурге со стороны правительства города была оказана существенная поддержка, за что руководство HMG выражает благодарность.

Необходимость строительства нового предприятия обусловлена в том числе тем, что в 2018 году истекает срок действия соглашения о промышленной сборке HMG на предприятии в Петербурге, и, чтобы сохранить предоставленные властями преференции, автопроизводителю необходимо добиться более глубокой локализации производства, что как раз и достигается выпуском двигателей. Это позволит HMG заключить специальный инвестиционный контракт и сохранить налоговые и другие льготы.

«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимодействия в сфере автомобилестроения. Со своей стороны правительство города готово профинансировать инженерную подготовку территории под новый завод, оказать помощь в получении всей необходимой разрешительной документации и содействие в федеральных органах власти для получения специальных инвестиционных условий. Будем благодарны, если реализация этого проекта начнется в ближайшее время в Санкт-Петербурге», — заявил южнокорейским партнерам вице-губернатор Игорь Албин.

В свою очередь, председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин пояснил, что возможность заключения специального инвестиционного контракта уже обсуждалась в Минпромторге России. Для таких контрактов федеральная часть налога на прибыль и налога на имущество обнуляется, а правительство Санкт-Петербурга готово также обнулить региональную часть указанных налогов для этого стратегического проекта.

На данный момент уровень локализации производства Hyundai в России составляет около 50%.

Напомним, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работает в Петербурге с 2010 года. В настоящее время это предприятие является вторым крупнейшим автомобильным заводом в России после АвтоВАЗа. На предприятии производятся модели Kia Rio, Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta. В 2016 году петербургский завод южнокорейской корпорации Hyundai выпустил 207 тысяч автомобилей. За девять месяцев текущего года на предприятии произведено 169,8 тысячи автомобилей. Всего в 2017 году предприятие планирует выпустить более 220 тысяч автомобилей.

«Производство двигателей в России позволит Hyundai существенно повысить уровень локализации, особенно учитывая, что двигатель — это технически сложный и многосоставный компонент», — комментировал ранее для ИА REGNUM генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По его мнению, локализация положительно скажется на цене и, соответственно, продажах автомобилей бренда.

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Как сообщало ИА REGNUM, все три модели, выпускаемые на петербургском предприятии, входят в топ-5 бестселлеров авторынка РФ. Модели Kia Rio и Hyunday Solaris являются самыми популярными иномарками в России, а Hyundai Creta находится в числе лидеров рынка в сегменте SUV.

Петербургский завод признан лучшим среди всех заводов Hyundai Motor Group в мире. Автомобили Hyundai и Kia, произведенные в Петербурге, неоднократно занимали лидирующие позиции в рейтинге «Автомобиль года».

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