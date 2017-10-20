Каждой роженице — набор для новорожденного: За чей счет подгузник?

Москва, , 10:38 — REGNUM Специалисты Минтруда включили в проект плана основных мероприятий по обеспечению «Десятилетия Детства» подарки каждому рожденному малышу, документ подписан 4 октября и выложен на сайте ведомства.

Предполагается, что каждой роженице при выходе из родильного дома будет предоставляться набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода за малышом. Преимущество при формировании приятного сюрприза должно отдаваться товарам российского производства.

Минтруд информирует, что проведение в субъектах РФ акции «Подарок новорожденному» должно идти «совместно с производителями товаров для новорожденных и руководителями субъектов Российской Федерации».

Почетное право финансировать социально-ориентированную инициативу федеральное ведомство передало в документе региональным властям.

Напомним, согласно данным журнала «Бюджет», собравшего информацию по доходам, расходам и дефицитам бюджетов регионов, предусмотренных законами о бюджетах субъектов РФ на 2016 год, в России за 2016 год с профицитом были сверстаны бюджеты лишь 4 субъектов Федерации. Остальные бюджеты были дефицитными, или сведенными «в ноль». В настоящее время регионами взят курс на сведение дефицита к минимуму, т.к. к этому подталкивает все более ужесточающаяся политика Минфина. Естественно, что дефицит можно компенсировать лишь увеличивая доходы регионов (эта перспектива туманна вследствие общей сложной экономической ситуации), либо снижая расходы. В том числе и на основные «пожирающие» деньги сферы — и на социальную сферу.

Как в таких условиях реализовывать благие проекты Минтруда, требующие дополнительных трат средств субъектов — об этом будет болеть голова у региональных чиновников. Не выйдет ли так, что подарив новорожденному подгузник, власть субъекта вынуждена будет урезать и без того скудный социальный «паек» других категорий граждан?