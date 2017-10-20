2,4 млрд рублей получит система водоснабжения Воронежа за шесть лет

Воронеж, , 09:46 — REGNUM 2,4 млрд рублей планируется вложить в систему водоснабжения Воронежа в течение 2019−2024 годов, ежегодный объем инвестиций запланирован в сумме 400 млн рублей. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, говорилось 19 октября на встрече главы региона Алексея Гордеева с генеральным директором ООО УК «Росводоканал» Антоном Михальковым и гендиректором ООО «РВК-Воронеж» Олегом Николаенко.

Руководитель ООО УК «Росводоканал» сообщил губернатору о первом заседании Общественного Совета по вопросам водоснабжения, которое также 19 октября прошло в правительстве Воронежской области, с участием представителей региональной и муниципальной власти, областной думы и городского парламента, а также делегации ГК «Росводоканал». Цель создания нового совещательного органа — выработать комплекс мероприятий, направленных на повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, и определить пути решения возникающих проблемных вопросов. На заседании совета, в частности, обсуждалась передача вновь построенных сетей компаниями-застройщиками муниципалитету, а от него — «РВК».

Также на встрече с губернатором гендиректор ООО «РВК-Воронеж» представил инвестиционную программу компании на 2019−2024 годы. Общий объем инвестиций заявлен в сумме 2 млрд 400 млн рублей, ежегодно компания намерена вкладывать в развитие системы водоснабжения города 400 млн рублей.

В 2017—2018 годах, как отмечалось на встрече, будет продолжено строительство Сочинского коллектора стоимостью 120 млн рублей, сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Никольское (127 млн рублей). В планах ООО «РВК-Воронеж» также начать возведение цеха механического обезвоживания осадка, на строительство которого в инвестиционной программе заложено 426 млн рублей.

Алексей Гордеев обратился к руководству ООО УК «Росводоканал» и ООО «РВК-Воронеж» с предложением развивать дальнейшее сотрудничество с профильными структурными подразделениями правительства области и муниципалитета.

Отметим, что «РВК-Воронеж» обслуживает водоканальное хозяйство областного центра по договору концессии с 2012 года. По данным на начало этого года, на обслуживании компании находилось 1446,31 км водопроводных и 1023,24 км канализационных сетей. Действующая инвестиционная программа компании (на 2013−2018 годы) предполагает вложение, в соответствии с последними корректировками, около 2,6 млрд рублей.