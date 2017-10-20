Глава Кубани устроил чиновникам разнос за холодные батареи

Краснодар, , 09:38 — REGNUM Главам районов и городов Краснодарского края пришлось выслушать массу нелестных слов в свой адрес от губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. «Разбор полётов», а точнее выполнения данных главой региона поручений, состоялся накануне, 19 октября, на часе контроля, передаёт ИА REGNUM.

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Больше всего досталось чиновникам за отсутствие отопления в домах. Уже в первые недели октября, когда в крае достаточно резко похолодало, в администрацию начали поступать жалобы от кубанцев на холодные батареи. Тепла не было практически во всех микрорайонах Краснодара — Гидрострой, Юбилейный, Фестивальный, Комсомольский.

Также, как отметил Кондратьев, обращенияприходили из Геленджика, Анапы, Новороссийска, станицы Ленинградской.

«Соцобъекты в 17 районах края продолжают оставаться без тепла. Это недопустимо, — написал в своём микроблоге в Twitter глава Кубани. — До конца недели отопление там обязаны включить».

Он отметил, что перебои с теплом в детских садах недопустимы.

«Эти объекты должны быть на особом контроле у глав районов, — добавил Вениамин Кондратьев.

Отдельно получил замечание от губернатора за подготовку к отопительному сезону и мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Хватит этих отчетов. Какие-то отопительные нормы введены. Вы ввели отопительный сезон 11 октября, а до этого как нужно было согреться?» — негодовал Кондратьев.

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Он пообещал что, «если будут поступать жалобы с очередными похолоданиями, я просто отключу мэрию Краснодара от тепла. И не включу до тех пор, пока все жалобы не прекратятся», передает телеканал «Кубань 24».

«Чиновники должны просто выполнять свои обязанности. Без напоминаний от граждан и вмешательства губернатора», — заключил глава региона, добавив, что граждане не требуют ничего сверхъестественного.

Как заверил вице-губернатор Анатолий Вороновский, меры уже приняты, до конца недели все объекты будут подключены, 2795 котельных на 100% готовы к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Краснодарском крае официально стартовал 11 октября. В ближайшие дни погода на Кубани будет достаточно тёплая — сухая и солнечная. А вот к выходным прогнозируются дожди, температура воздуха ночью будет не выше 9°, днём — до 18° тепла.