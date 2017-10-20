EToro: Нефть может снова привлечь спрос

Москва, , 09:36 — REGNUM Нефть Brent слишком долго «стучалась в закрытую дверь». Череда неудачных попыток прорыва к отметке 59 вывела быков из равновесия, что повлекло фиксацию прибыли. Так, коснувшись внутридневного максимума на 58,30, актив соскользнул под отметку 58, нащупав поддержку на подходе к уровню 57. По итогам дня котировки просели на 1,6%. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

С начала недели цены по инерции осциллировали вокруг отметки 58, не решаясь на атаку следующего психологического барьера, несмотря на сокращение запасов и добычи в США. Вчера не помогли активу и позитивные комментарии генсека ОПЕК Баркиндо о том, что рынок движется в сторону баланса спроса и предложения.

Продажи Brent прежде всего были обусловлены неопределенностью на геополитическом фронте. Игроки начали оценивать ситуацию в Ираке и Иране не только с точки зрения перспектив сокращения предложения, но и под потенциально негативным углом. А общая неопределенность только усилила напряжение.

Обострили этот эффект технические факторы. Быки решили, что им не под силу преодоление психологического барьера 59 и решили частично выйти из длинных позиций перед завершением торговой недели. Масла в огонь подлил фактор бегства от рисков, которое в моменте накрыло все торговые площадки, включая сырьевые.

Актив получил поддержку на уровне 57, и пока его целостность не нарушена, краткосрочные понижательные риски выглядят ограниченными. И в случае появления новых драйверов игроки могут воспользоваться возможностью для покупок на откате.