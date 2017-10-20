Госдуме предложили принять закон о контрсанкциях

Москва, , 09:30 — REGNUM Законопроект, вводящий ответные меры на санкции США и Запада, предлагает рассмотреть Госдуме депутат Николай Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

«Я предлагаю Госдуме принять закон о контрсанкциях», — сказал парламентарий.

Так, он предлагает ограничить пролет самолетов над территорией РФ.

«Если только на три месяца мы приостановим эти полеты, то американские компании потеряют 1,5 млрд долларов», — отметил он.

Также Иванов предложил перестать продавать США ракетные двигатели РД-180, которые используются США для запуска спутников, в том числе шпионов.

«Давайте договор разорвем, пострадают компании, которые занимаются космосом», — указал он.

Одновременно депутат предложил законом запретить продажу на Запад редкоземельных металлов, например, титана как сырье.

«Тогда ястребы задумаются, стоит ли рвать отношения с Россией», — заявил Иванов.