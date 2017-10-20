Общественники раскритиковали ремонт проспекта Ленина в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM В Екатеринбурге на заседании комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга общественники высказали ряд претензий к проведённой реконструкции участка проспекта Ленина. Также были высказаны претензии по поводу так и не проведённого ремонта на пересечении улиц Фрунзе — 8 Марта, на который не могут найти подрядчика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

От общественной палаты выступил урбанист Владимир Злоказов. Он указал на то, что велодорожки на тротуарах имеют ширину велодорожек на проезжей части, то есть 0,8 метра вместо полутора или двухметровых. При этом он подготовил презентацию, на которой наглядно показал возможность расширения велодорожек до двух метров. Он также отметил, что на некоторых участках проспекта Ленина велодорожки проходят посреди пешеходного тротуара. Более того, даже на таких небольших велодорожках строители установили урны, а некоторые и вовсе перекрыты вазонами с цветами.

Также среди недостатков были отмечены стоянки автомобилей прямо на пешеходном тротуаре, недостаточно широкие пандусы, деревья, посаженные «под плитку», и неспрямлённые пешеходные переходы. Общественник также подверг критике то, что новую плитку на центральной аллее проспекта Ленина в этом году вновь заменили.

В свою очередь председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова заявила, что все работы были сделаны в рамках подготовки к играм ЧМ-2018 года по футболу, проектировщик сделал ширину велодорожки такой, как позволяла среда, а заменённая «новая» плитка была отдана по актам дорожно-эксплуатационным службам, для того чтобы они могли её использовать для ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мероприятия, связанные с реконструкцией проспекта Ленина, вызывали недовольство у горожан. Ремонт проводился практически всё лето до настоящего момента. В связи с его масштабностью проспект Ленина и прилегающие к нему улицы буквально утопали в строительной грязи и пыли.

Более того, из-за ремонтных работ на проезжей части регулярно создавались неудобства для автовладельцев и общественного транспорта. Из-за перекрытий части проспекта Ленина городской транспорт вынужден менять участки маршрутов, двигаясь в объезд, а центральные улицы города регулярно вставали в глухие пробки.

Отметим, что на ремонт проезжей части и тротуаров проспекта Ленина и прилегающих к нему участков других улиц в Екатеринбурге было выделено почти 400 млн рублей.

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