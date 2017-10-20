В Оренбурге подорожали социальные похороны

Оренбург, , 08:59 — REGNUM В Оренбурге социальные похороны осуществляют на пяти кладбищах, в то время как в областном центре имеется 14 кладбищенских комплексов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, действующими являются кладбища «Степной», по ул. Монтажников, в посёлках им. Куйбышева Сулак и Кушкуль. На них и находят последний приют на безвозмездной основе представители малообеспеченных слоёв населения. Остальные кладбища являются закрытыми.

Гарантийный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе в городе Оренбург оказывает муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг». Стоит отметить, что стоимость услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, определяется органами местного самоуправления. В областном центре в 2017 году социальные похороны выросли в цене на 1054 рубля. В настоящее время стоимость услуг по погребению в рамках гарантированного перечня, подлежащего возмещению, составляет 6 396,59 рублей. Как сообщили в мэрии, размер возмещения был проиндексирован исходя из фактического индекса роста потребительских цен.

В гарантированный перечень услуг по погребению включены оформление документов, необходимых для погребения, предоставление гроба для погребения, перевозка тела (останков) умершего на кладбище, погребение.

В 2015 году в Оренбурге похоронено на безвозмездной основе 165 человек, в 2016 году — 154. Общая сумма, затраченная на их погребение, составила 2 193 400 рублей.

Добавим, что для родственников похороны близких обходятся недёшево. За место на кладбище придётся выложить 3−4 тысячи, это если церемонией заниматься официально и самостоятельно, а если пользоваться коммерческими услугами, то — в 15 тыс. рублей и более. Фирмы предлагают взять на себя всю организацию церемонии. Услуги оценивают в 50−70 тыс. рублей.

В Оренбурге, как и в других городах России, есть организации и агенты, которые наживаются на горе людей, потерявших близких. Особо предприимчивые граждане отслеживают в больницах уход людей на тот свет и идут на обман. Имели место случаи, когда убитым горем оренбужцам предлагали за деньги справку, которую в учреждении выдавали бесплатно. При этом для убедительности обманщики надевали белый халат.

Читайте ранее в этом сюжете: Гробы без обивки: в Ярославле социальные похороны будут скромнее