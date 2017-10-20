В США утвержден проект бюджета на 2018 год

Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Сенат конгресса США 19 октября утвердил проект федерального бюджета на 2018 финансовый год. Его размер составил около $4 трлн, сообщает пресс-служба сената.

Законопроект одобрили 51 голосом, «против» проголосовали 49 человек. Члены верхней палаты Конгресса разделились по партийной принадлежности. Из фракции республиканцев, чьи голоса составили большинство, лишь один проголосовал «против». Им стал Рэнд Пол от штата Кентукки.

Новый проект бюджета позволит начать реализацию налоговой реформы и сократить налоговое бремя в отношении частных и юридических лиц. Нововведения станут возможны благодаря сокращению расходов.

Это станет первой за последние тридцать лет крупной налоговой реформой в США. В документе также заданы бюджетные рамки для периода с 2019 по 2027 годы.

Ранее сообщалось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США в рамках расследования, касающегося «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года, провел допрос бывшего менеджера предвыборной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски.

Какие именно вопросы задавали Левандовски, не сообщается. Известно, что беседа длилась около трех часов. Со стороны Левандовски официального комментария пока не было.

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