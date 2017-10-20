Всегда с протянутой рукой: туризму Якутии не хватает денег, дорог, гостиниц

Якутск, , 10:13 — REGNUM Туризм Якутии хочет и готов развиваться, но этот процесс тормозит несколько проблем, решение которых упирается только в одну — финансирование. О том, как привлекать гостей в отдалённый регион в условиях нехватки кадров и денег, и каков результат этой работы, корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель отдела развития туризма в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства республики Ольга Уларова.

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По её словам, на программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия)» на 2017 год выделяется меньше денег, чем на все остальные — всего 11 млн рублей. Эти деньги идут на содержание туристско-рекреационного центра и участие в выставках. Но принимать участие удаётся не во всех, потому что это дорого, подчеркнула Ольга Уларова. Сейчас она и её сотрудники пытаются убедить представителей власти республики, чтобы финансирование развития туризма на 2018 год хотя бы сохранили на прежнем уровне и не секвестировали. Потому что проблемы республики по привлечению гостей нужно решать, и на это требуются деньги.

Главная препятствующая развитию туризма в регионе трудность, по мнению Ольги Уларовой — это сложность и дороговизна путешествия в Якутии как из центра России, так и потом по республике.

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«Меры для увеличения турпотока в республике предпринимаются, туризм ставится в приоритет, но не всегда это подкрепляется финансово. Усложняют ситуацию в туризме региона также дорогие авиабилеты и отсутствие инфраструктуры. Необходимо обеспечение доступности перемещения к местам традиционного туристского притяжения — водным, авиа, автотранспортом. Сегодня это самый главный вопрос. Радует то, что у нас есть 3 федеральные дороги в хорошем состоянии, но для того, чтобы добраться до мест сплава, нужны средства», — пояснила руководитель отдела развития туризма республики.

Она отмечает и ещё один сложный момент при развитии туризма — гостиницы, которых катастрофически не хватает: в республике в общей сложности всего 2300 гостиничных мест, ёмкость Якутска в этом плане — порядка 1800 мест размещения, а с учётом частного сектора — до 2000.

«В случае необходимости мы используем также жилфонд СВФУ, но для регулярных чартеров республиканского гостиничного фонда всё равно не хватает. Нужна гостиница четыре звезды в Якутске», — говорит Ольга Уларова.

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Она также отмечает, что туризму республики необходима финансовая помощь в части продвижения турпродукта. Чтобы на должном уровне показать самые красивые и потенциально привлекательные для туристов места региона нужен качественный контент, который можно было бы демонстрировать на международном уровне. Но в отделе развития туризма констатируют: такие услуги дорогостоящие, и сделать качественный контент сложно, в том числе, опять-таки из-за труднодоступности таких туристических мест.

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«Нужны современные технологии. А пока, к сожалению, международный уровень мы не вытягиваем — ни компетенции, ни профессионалов нет для подготовки качественного контента, — объяснила Ольга Уларова, подходя к ещё одной проблеме в туризме республики — нехватке компетентных кадров. — Занимаемся вопросами кадровой подготовки, для этого сотрудничаем с СВФУ, есть ресурсный центр, национальная ассоциация туризма, пытаемся увеличить турпоток. Но ситуация сложная, из одного рубля мы пытаемся сделать 2, пишем письма в министерство культуры и ростуризм, но по вопросу финансирования не находим поддержки».

Руководитель отдела развития туризма в принципе называет нехватку средств на эти цели главным тормозом процесса привлечения в регион гостей. Денег из бюджета на то, чтобы развивать туризм, тоже не хватает: финансирование программы на 2018 год, скорее всего, заложат на уровне 2017 года (11 млн рублей). Сейчас трое из пяти сотрудников, оставшихся после реорганизации министерства по делам предпринимательства и развития туризма Якутии в отделе, курирующем туризм, пытаются добиться того, чтобы программу не урезали ещё.

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А пока, по словам Ольги Уларовой, отдел развития туризма делает для привлечения гостей в регион всё возможное в сложившихся условиях: активно взаимодействует с турфирмами всевозможными способами, в том числе в соцсетях.

«Не смотря на маленький бюджет, мы всё равно охватываем все проблемы, которые нам озвучивают турфирмы, — рассказала руководитель отдела развития туризма. — Для их решения создавали дорожную карту, следовали ей, результат: у нас 50 туркомпаний в 19 муниципалитетах, создано дополнительно 120 рабочих мест, турпоток вырос на 34% по этим местам отдыха».

По словам Ольги Уларовой, таких приоритетных территорий в республике порядка 20-ти, в это число входят Ленские столбы, Верхоянье, Оймякон, горы Кисилях, арктические территории.

Оценивать оперативно динамику в туризме республики сложно. Свежих статистических данных нет, так как они формируются на основании отчётности турфирм, и поэтому точные цифры за 2016 год будут только в октябре 2017-го. По предварительным данным, республику в 2016 году посетили 196 тыс. человек. Сколько из этих гостей иностранцы, пока неизвестно.

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Над развитием туризма в республике также работает туристско-рекреационный центр, который делает упор на страны АТР, сотрудников туда набирают со знанием языка.

«Каналы взаимодействия установлены, но финансирования на эти цели не достаточно, всегда ходим с протянутой рукой, — снова констатирует Ольга Уларова. — Делаем всё, что можем. С Японией сотрудничаем уже 10 лет, но реальностью чартер стал благодаря усилиям общественности и активистов. Аналогичное сотрудничество можно было бы наладить и с Китаем, но эта проблема пока не решается из-за отсутствия средств».

По словам руководителя отдела развития туризма в республике, Якутию федералы поддерживали несколько раз — «Восточным кольцом России» и помощью в организации событийных туров.

«Событийный туризм мы продвигаем пока админресурсом, но вскоре планируем передать эту функцию бизнесу. Эта сфера будет в стадии становления ещё много лет, — прогнозирует Ольга Уларова, уверенная, что только при массированном вливании денег и сил можно говорить о каком-то событийном туризме в регионе. — Я думаю, субсидирование туристам части расходов на авиабилеты могло бы изменить ситуацию в лучшую сторону, и мы уже давно ставим вопрос предоставления такой возможности тургруппам более 10 человек, хотя бы под конкретные событийные туры. Это было бы стимулом для турфирм. Мы неоднократно уже поднимали вопрос субсидирования дальнемагистральных рейсов, каковым является перелёт Москва-Якутск, но пока поддержки не получаем».

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Но стремиться есть куда, не сомневается Ольга Уларова, подчёркивая, что, безусловно, туротрасль может приносить доходы в бюджет, и это подтверждается статистикой, в соответствии с которой на 1 рубль вложенных средств приходится 3,8 рубля поступающих в бюджет налогов со стороны объектов, которые входят в собирательную группу «туризм» — это общепит, транспорт, развлекательная индустрия, собственно турфирмы и так далее.

«Сумма, уплаченная от компаний этой сферы в бюджет-2016 в совокупности составила 1,8 млрд рублей. Поэтому нужно рассчитывать на мультипликатинвый эффект от индустрии туризма, а значит эту сферу растить и развивать», — подытожила руководитель отдела туризма в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в том, что ждать рывка в развитии внутреннего туризма Якутии не стоит без инвестиций и господдержки, также уверен омбудсмен по туризму при общественной палате республики Андрей Хорошев.

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«Безусловно, сейчас во всех регионах модно говорить, что будущее региона за туризмом. Но вопрос в том, что для этого делают, и, самое главное, какие для этого есть реальные перспективы, — подчёркивал он. — Когда мы говорим о массовом туризме, мы должны понимать, что есть усреднённое понимание того, где люди хотят отдыхать. Люди стремятся отдыхать там, где тепло, нет мух и комаров, там, где море. Всегда основная масса людей туда ехали и будут ехать. За приключениями, за какими-то красотами всегда будет ехать меньшинство. Для этого меньшинства надо создавать условия, конечно. Но надо отдавать себе отчёт, что это меньшинство и будет меньшинством. Поэтому здесь работа всегда на эксклюзив».