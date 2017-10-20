XIX съезд Компартии КНР: Тибет станет более открытым и привлекательным

Лхаса, Китай, , 02:02 — REGNUM Власти Тибета пообещали наращивать открытость автономного района в будущем, сообщает 19 октября агентство «Синьхуа».

"Тибетский автономный район Китая является туристической Меккой мирового класса, которая приняла свыше 300 тыс. иностранных туристов за 2016 год и это число продолжает неуклонно расти», — заявил глава регионального партийного департамента по связям с общественностью и делегат XIX съезда Компартии Китая Палбар Таши.

По словам председателя постоянного комитета регионального собрания народных представителей и делегата съезда Лосанга Цзямцана, Тибет продолжит наращивать обмены с другими провинциями и регионами по всей стране.

По его словам, в Тибете наблюдается усиление взаимодействия между различными этническими группами, а также растет солидарность.

Председатель регионального правительства Тибета Цичжала отметил, что наблюдается также значительное развитие региона за последние пять лет, а жизнь людей в серьезной степени улучшилась.

По его словам, в Тибете строятся госпитали, стремительными темпами развивается инфраструктура, что в целом лишь только увеличивает туристическую привлекательность региона.

Напомним, что с 18 по 24 октября в Китае проходит XIX съезда Компартии Китая, на котором должны будут озвучены принципы масштабной политической реформы и развития Китая на ближайшие тридцать лет.

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