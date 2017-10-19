«Роснефть» заказала судоверфи «Звезда» 10 арктических танкеров

Москва, , 23:40 — REGNUM Компания «Роснефтефлот», дочерняя фирма «Роснефти», и судостроительный комплекс «Звезда» заключили договор на строительство серии из 10 арктических танкеров, сообщается 19 октября в пресс-релизе компании «Роснефть».

Этот заказ является самым масштабным серийным заказом на корабли ледового класса в истории российского судостроения. Каждый танкер из этой серии будет обладать грузоподъемностью 42 тыс. тонн.

В сообщении уточняется, что заказанные «Роснефтефлотом» танкеры относятся к кораблям усиленного ледового класса ARC7 и способны работать во льдах толщиной до 1,8 м при температуре атмосферного воздуха до — 45 градусов Цельсия. Все танкеры этой серии будут перевозить нефть Пайяхского месторождения по маршруту устье реки Енисей — Северный морской путь и в западном и в восточном направлении.

Все корабли этой серии будут ходить под российским флагом. Передача первого из 10 танкеров запланирована на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава российского Министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что специалисты нефтегазовой компании «Роснефть», обнаружили в море Лаптевых месторождение, хранящее 81 млн тонн нефти.

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