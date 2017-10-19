В Госдуме раскритиковали предложения Минприроды по бюджету-2017

Москва, , 20:18 — REGNUM Депутаты комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды оказались недовольны перераспределением средств федерального бюджета 2017 года, предложенным Минприроды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава комитета Владимир Бурматов («Единая Россия»).

В частности, по его словам, депутаты не увидели целесообразности в том, чтобы направить сэкономленные средства на ремонт судна «Бавенит». «Фактически 700 млн рублей из природоохранных программ «Чистая страна», ФЦП по воде, лесному займу пойдут на поддержку природопользования. Научно-исследовательское судно, которое до этого находилось в аренде у голландцев, теперь хотят отремонтировать за бюджетный счет, чтобы оно продолжило геологоразведку в арктическом шельфе. Мы не сомневаемся в важности освоения Арктики, но такая постановка вопроса вызвала несогласие членов комитета», — заявил Бурматов.

По его словам, сегодня существует слишком много острых экологических проблем, в том числе в Арктике, чтобы отвлекать накопленные средства на предложенные Минприроды цели. Кроме того, члены профильного комитета усомнились, что за полтора месяца до конца года удастся провести качественный ремонт судна.

В ходе заседания профильного комитета, депутаты также не согласились и с распределением средств от экологического сбора, которое Минприроды предлагает в федеральном бюджете 2018−2020 годов. Как отметили депутаты, список регионов — получателей субсидий на мероприятия в сфере обращения с отходами ранее включал в себя 10 регионов, а теперь сократился до шести. Однако уточнить список регионов и обоснование сокращение их численности, представители министерства затруднились.

«Мы доведем свою позицию до бюджетного комитета. Логика распределения 1 млрд рублей экологического сбора остается непонятной. Вместо ожидаемого увеличения количества субъектов-получателей, нам неожиданно внесли сокращенный список без необходимых обоснований. Боюсь, что в конце следующего года снова будет «экономия», то есть не освоенные средства, и нам предложат ремонтировать еще одно судно», — возмутился Бурматов.

Не остался без замечаний депутатов план Минприроды по финансированию проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». По расчетам ведомства, на эти мероприятия в 2018 году запланировано 481,3 млн рублей, в 2019 году — 453,2 млн рублей, а в 2020 году — 283,7 млн рублей. Между тем, в первую очередь средства предполагается направить на расчистку русел, а капитальные затраты на строительство и реконструкцию очистных сооружений приволжских городов откладываются на более поздние периоды.

Профильный комитет Госдумы настоятельно попросил Минприроды ускорить эти мероприятия и пересмотреть приоритеты программы.