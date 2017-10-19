Калуга, , 19:50 — REGNUM Сегодня, 19 октября, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат Городской думы Максим Платов приняли участие в приёмке работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий. Как сообщает пресс-служба Городской думы, работы проводились в рамках программы «Городская среда», в Калуге завершается ремонт 112 дворовых территорий.

Депутаты осмотрели отремонтированные дворовые территории домов № 25, 25а, 25е по улице Кирова, где было уложено порядка 2000 квадратных метров нового асфальта. Во дворах были установлены новые бордюрные камни и обустроены места для парковки.

Также состоялась приемка дворовых территорий домов № 85 и № 92б по улице Дзержинского и дома № 15 по улице Тульская. Жители качеством работ остались довольны, акты приёмки по всем объектам были подписаны без замечаний.

Во дворе дома № 47 по улице Кирова прошла приёмка новой детской площадки. Местные жители попросили оставить во дворе часть старых малых архитектурных форм и добавить новые элементы. Жильцы дома № 47 провели субботник, навели порядок во дворе, покрасили старые скульптуры, в дальнейшем они планируют разбить клумбы и высадить зелёные насаждения. Свой вклад в благоустройство города внесли и члены Молодёжной палаты при Городской думе Калуги.

«В избирательном округе №3 была проделана колоссальная работа по асфальтированию и благоустройству шести дворовых территорий, — отметил Александр Иванов. — Всё это время мы с жителями контролировали ход ремонтных работ, внося коррективы в работу подрядной организации. Все замечания и предложения жителей были учтены, они остались довольны».