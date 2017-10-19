В Москве одобрен трёхлетний бюджет: за год потратят 2,3 трлн рублей

Москва, , 20:06 — REGNUM Проект столичного бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов поддержан комиссиями Мосгордумы и рекомендован к принятию в первом чтении, заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников («Единая Россия») на совместном заседании комиссий Мосгордумы 19 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно законопроекту, доходы бюджета столицы в 2018 году составят 2 трлн 103,6 млрд рублей, расходы планируются в объёме 2 трлн 326,5 млрд рублей. В 2018 году сохранится дефицит бюджета в размере 222,9 млрд рублей.

«Эта цифра укладывается в рамки Бюджетного кодекса. Такой объём дефицита является безопасным при любых сценариях развития экономики. Хочу отметить, что экономическая ситуация в столице довольно благополучна, о чём свидетельствует высокий уровень предпринимательской и инвестиционной активности, рост промышленного производства», — считает Алексей Шапошников.

По словам депутатов, приоритетом расходов останется социальная сфера, а также развитие транспортной инфраструктуры. В рамках адресной инвестиционной программы в 2018—2020 годах планируется построить 300 км дорог, 35 станций метро, школы, детские сады и поликлиники. Всего в Москве введут в эксплуатацию более 600 объектов.

«Социальные статьи московского бюджета растут в два раза быстрее остальных, а финансирование социальной сферы составляет более половины всех его расходов. Уже в следующем году будут в несколько раз увеличены выплаты для семей с детьми и пожилых москвичей, планируется повышение зарплат работникам всех бюджетных сфер. Одним из важнейших направлений бюджетных расходов стала программа реновации жилищного фонда Москвы. До 2020 года город выделяет на её реализацию 400 млрд рублей, что позволит обеспечить необходимые темпы жилищного строительства и гарантирует выполнение всех обязательств перед москвичами, участвующими в программе», — уверен Шапошников.

Законопроект «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на совместном заседании парламентских комиссий в Мосгордуме представила руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

«Проект бюджета верстался в условиях выхода столицы на устойчивые темпы экономического роста. В этой связи в предстоящем трёхлетнем периоде мы планируем ежегодный рост его доходной части на уровне 5%. Показательно, что впервые мы закладываем рост доходной части бюджета темпами, превышающими показатель роста инфляции», — заявила Зяббарова.

Перед разработчиками бюджета, по её словам, стояла задача безусловного исполнения всех социальных обязательств, обеспечения необходимых мер по эффективному развитию социально-экономического комплекса столицы при сохранении стабильности бюджетной системы.

«Несмотря на рост расходов, правительство Москвы не ослабляет внимания на обеспечении устойчивости бюджетной системы. В предстоящие три года мы продолжим проведение очень взвешенной финансовой политики. Представленный проект бюджета направлен на экономический рост, это бюджет развития, сохраняющий безусловную приоритетность социальной сферы», — подчеркнула руководитель департамента финансов.

Председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов («Единая Россия») добавил, что большая часть расходов бюджета Москвы идёт на решение социальных вопросов, культуру, образование и здравоохранение. При этом все потребности жилищно-коммунального, топливного хозяйств, транспортного комплекса заложены в бюджет. Планируется развивать отрасли, связанные со сбором и переработкой отходов потребления, а также выполнить все обязательства по капитальному ремонту жилого фонда города Москвы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в столичном парламенте поддержали предложение по увеличению социальных выплат в полтора — два раза.

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