Липецкая область за 5 лет привлекла 550 млрд рублей инвестиций

Липецк, , 17:59 — REGNUM Общий объем инвестиций в экономику Липецкой области за пять лет составил 550 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель главы администрации Липецкой области Андрей Козодеров 19 октября на пресс-брифинге, посвященном XIII международной инвестиционной конференции «Липецкая область: развитие через инвестиции», которая откроется 1 ноября в Липецке.

«За последние пять лет общий объем инвестиций в экономику области составил 550 миллиардов рублей, увеличившись с 93 миллиарда рублей в 2012 году до более 128 миллиардов рублей в 2016 году. А за девять месяцев этого года сумма превысила около 100 миллиардов рублей», — сказал Андрей Козодеров.

По его словам, за последние 12 лет в регионе начали работу 117 новых крупных и средних производств. Только в 2017 году было запущено семь предприятий с заявленным объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей, на них создано около двух тысяч новых рабочих мест. До конца 2017 года должно быть открыто еще три крупных предприятия.

«Сегодня Липецкая область — это динамично развивающийся регион, стабильность и устойчивость экономики которого подтверждена зарубежным рейтинговым агентством Fitch Ratings и отечественным — АКРА. Высокие показатели деловой активности достигнуты, в том числе, за счет создания в области уникальной трехуровневой системы привлечения инвестиций, которая способствует созданию благоприятного инвестиционного климата. Именно это направление является приоритетным для нас», — подчеркнул Козодеров.

Он также рассказал о новой форме работы, которая призвана повлиять на увеличение потока инвестиций в регион — регулярному открытому диалогу с представителями специализированных СМИ, которые станут ведущей фокус-группой XIII международной инвестиционной конференции «Липецкая область: развитие через инвестиции».

В ходе международной инвестиционной конференции в Липецке об опыте реализации инвестиционных проектов расскажут представители ведущих компаний. Участники форума посетят особую экономическую зону «Липецк», познакомятся с объектами туристско-рекреационной зоны «Елец». Кроме того, программа конференции расширится за счет тематического квеста «Область сокровищ» по мотивам произведения Роберта Льюиса Стивенсона.

«Процесс формирования благоприятного делового климата — это большой комплекс работ. Всесторонний, всеобъемлющий, требующий грамотного управления. Если обеспечен высокий уровень инвестиционной привлекательности с отсутствием коррупции, с уважительным отношением к самому процессу инвестирования, к его важности, если создана обстановка открытости всех дверей для каждого, кто желает войти с инвестициями в регион, если есть умение оперативно решать возникающие вопросы, умение удержать ситуацию в постоянстве своем с точки зрения преемственности формирования инвестиционной привлекательности, то инвестиции пойдут», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.