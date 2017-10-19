Фонд моногородов «заморозил» финансирование Чувашии из-за инвестора

Чебоксары, , 17:49 — REGNUM Моногороду Канаш в Чувашии приостановлено выделение федеральных средств из Фонда развития моногородов. Произошло это после рабочего визита представителей фонда. Всего планировалось получить в целом 1,4 млрд рублей, из них выделено в настоящее время только 162 млн рублей. Власти заявляют, что это связано с уходом основного инвестора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рабочий визит в Канаш 12 октября представителей Фонда развития моногородов обернулся для Чувашии приостановлением финансированияна строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов. Это произошло из-за ухода самого крупного инвестора. Об этом стало известно сегодня, 19 октября.

Первоначально было заявлено два проекта — по созданию производства лизина и кормовых добавок и на строительство индустриального парка для субъектов малого и среднего предпринимательства. Первый проект «сошел с дистанции» по воле самой компании, которая сочла для себя его нецелесообразным», что стало одной из причин «приостановки выделения средств фондом до того, как будет подтверждена потребность в инфраструктуре для реализации новых проектов (ООО «Аурат-СВ», ООО «СпецВагонДеталь» и другие), говорят власти.

Вице-премьер — глава Минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин заявляет, что «на сегодня данное подтверждение — главная задача, чтобы финансирование было возобновлено». И «это не означает замораживание данной программы», «финансирование приостановлено до момента решения вопроса по смене инвестора».

Канаш является одним из пяти моногородов Чувашии, наряду с Мариинским Посадом, Алатырем, Шумерлей и Новочебоксарском. Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение с Фондом развития моногородов о софинансировании программы в Канаше было подписано в сентябре 2016 года. Оно предполагает строительство и реконструкцию трех объектов инфраструктуры в Канаше общей стоимостью 1,4 млрд рублей: строительство автодороги «Аниш», реконструкцию очистных сооружений и строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка. Средства фонда составят более 700 млн рублей. Власти заявляли, что это позволит реализовать инвестиционные проекты на 8,4 млрд рублей и создать около 1,5 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

Напомним, в августе Канаш посетил приволжский полпред Михаил Бабич.

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