Альфа-банк через суд хочет досрочно вернуть долг структур экс-главы «Югры»

Москва, , 17:43 — REGNUM Альфа-банк пытается через суд досрочно погасить кредитные обязательства структур, связанных с бывшим главой банка «Югра» Алексеем Хотиным, в размере 2,5 млрд рублей. Об этом заявил 19 октября представитель бизнесмена Анатолий Верещагин в интервью газете «Коммерсант».

Кредитор сомневается, что из-за краха «Югры» компании, связанные с Хотиным, смогут погасить задолженность.

Верещагин сказал, что все кредитные обязательства перед Альфа-банком выполнялись в полном объеме без нарушений договора. Структуры Хотина приняли решение реструктурировать последний платеж, который должен был состояться в декабре 2017 года.

«Наверное, можно предположить, что это просто попытка давления на бизнесмена, чтобы он принял их условия о реструктуризации этого платежа», — сказал представитель Хотина.

В свою очередь, в пресс-службе Альфа-банка его представитель заявил, что перед подачей иска с суд шли переговоры об урегулировании данного вопроса. Представитель банка сказал, что предложенный Хотныим план:

«Не решает ситуации, а содержащиеся в нем условия означают, что компания в скором времени не сможет выполнять условия, прописанные в кредитном соглашении».

Анатолий Верещагин опровергает заявление кредитора и утверждает, что структуры Хотина могут выплачивать и обслуживать кредит.

Как сообщал корреспондент ИА REGNUM, 22 сентября 2017 года депутаты Госдумы инициировали проверку, которая должна выявить причины потери активов обанкротившегося банка «Юрга» и находящихся в стадии санации банка «Открытие» и «Бинбанка».

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