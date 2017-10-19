Новгородские власти намерены решить «проблему одного дня»

Великий Новгород, , 17:13 — REGNUM Одна из главных проблем в развитии туризма в Великом Новгороде — «проблема одного дня». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 19 октября, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Приехали на автобусе, пробежались по Кремлю, сели на автобус — уехали. Не купили сувениры, не остались на ночь, не пообедали — а это значит, не заплатили налогов в нашу казну, не создали рабочие места и так далее», — пояснил глава региона, подчеркнув, что власти Новгородской области «будут поддерживать всё то, что будет играть на желании людей остаться в Новгороде и области подольше».

Новгородский губернатор привёл в пример Владимирскую область, где, по его словам, за пять лет количество туристов выросло в четыре раза. При этом Никитин признал, что Владимирская область изначально «выигрывала» по сравнению с Новгородской области — как минимум в том, что в Суздале инфраструктура туризма создавалась «давно, серьёзно и ещё с советских времён».

Андрей Никитин заявил, что видит своей задачей и правительства Новгородской области создание инфраструктуры и возможностей для развития туризма в регионе, которыми, в свою очередь, мог бы воспользоваться бизнес. Он также отметил, что власти окажут поддержку всем инициативам, направленным на рост туристического потока. В числе таких он назвал «Валдайскую тропу» — пешеходный маршрут на несколько десятков километров под новгородским Валдаем.

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Кроме того, региональные власти продолжат работу над «фестивальным графиком» Новгородской области, намерены помогать детским развивающим лагерям, в которые привозят своих детей жители других регионов страны, а также будут развивать работу с информационными системами «Яндекса» и «Гугла» — чтобы у интернет-пользователей была более полная картина о событиях в Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Никитин назвал туризм одной из приоритетных сфер развития региона. Ежегодно в Новгородскую область приезжает более 450 тысяч туристов и около 1,5 миллионов посетителей. Рост туристского потока каждый год составляет в среднем 7,6%. Лидирует в регионе культурно-познавательный туризм, его доля в туристском потоке составляет 57%.

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