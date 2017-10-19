Международные резервы России увеличились на $3,7 млрд

Москва, , 17:11 — REGNUM За последние семь дней международные резервы России увеличились на 0,9% и на 13 октября их сумма составила $427 млрд, сообщает 19 октября Банк России.

В сообщении ведомства уточняется, что 6 октября международные резервы России составляли $423,3 млрд.

«Объем международных резервов по состоянию на 13 октября составил $427 млрд, повысившись за неделю на $3,7 млрд, или на 0,9%, в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота», — указано в сообщении российского ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, международные, или иначе золотовалютные резервы России состоят из высоколиквидных иностранных активов, находящихся под управлением Банка России и правительства РФ.

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