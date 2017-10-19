Григорий Михайлов, , 18:47 — REGNUM

В Костромской области пустуют 60% сельхозугодий. Чтобы занять пустующую землю, дать возможность местным фермерам развиваться и привлечь новых жителей в область, принят закон о бесплатном выделении сельскохозяйственных земель фермерам.

Как будет выдаваться земля и что нужно сделать, чтобы получить земельный участок, рассказал директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Сергей Иванов.

: Можно сказать, что программа «Костромской гектар» — это своеобразная альтернатива «Даньневосточному гектару»?

Это не совсем правильно. Мы ни в коем случае не претендуем на программу «Дальневосточный гектар». Наша программа реализуется в рамках закона, который мы приняли на территории Костромской области, о возможности беспрепятственного доступа фермерских хозяйств к земельной собственности области. Он нужен для того, чтобы увеличивать производство продукции.

: То есть это даже не программа, а новый закон?

Да. Программного механизма у нас здесь нет. Мы приняли на территории Костромской области закон, позволяющий муниципалитетам, поселениям предоставлять на безвозмездной основе фермерским хозяйствам для ведения их деятельности земельные ресурсы сроком на 6 лет. Механизм предусмотрен федеральным законодательством. А мы его только перенесли на территорию Костромской области.

: Если механизм существует, расскажите тогда, как на территории Костромской области работает этот закон? Каковы условия для получения этих земель?

Давайте говорить сначала о проблемах. Проблемы Костромской области, и в принципе сельского хозяйства — невостребованные земельные ресурсы. На сегодняшний день в сельских поселениях у нас порядка 160 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, которая ждёт своего хозяина и которая не востребована. А с другой стороны, существует практика предоставления земельных участков, муниципальной земли, сельскохозяйственной земли для ведения сельского хозяйства на конкурсной основе.

Чтобы облегчить доступ фермерским хозяйствам к земельным ресурсам без участия в конкурсных процедурах, мы на основании федерального закона приняли областной закон, который позволяет муниципалитетам или поселениям передавать в ряде сельских поселений землю фермерам на 6 лет безвозмездно.

Таким образом, фермер имеет возможность определиться с тем земельным участком, который не используется, и написать заявление в поселение. Если эти земли уже отмежеваны и поставлены на кадастровый учёт, муниципалитеты предоставят эту землю фермеру в аренду.

: А если на землях не проведено межевание, как действовать в этом случае?

Если земля не отмежевана, то финансовыми средствами самого фермера или финансовыми средствами поселения земля межуется и также предоставляется на 6 лет этому фермеру в пользование. Именно для ведения его деятельности по производству сельхозпродукции. Областным законом определён объём предоставляемой земли — до 400 гектаров сельскохозяйственной земли фермер может взять в аренду. С последующим выкупом при эффективном использовании земли.

: Кто будет оценивать эффективность использованию земли?

У нас в каждом районе есть земельный муниципальный контроль. Плюс у нас федеральная структура есть — Россельхознадзор, который контролирует целевое использование земель сельхозназначения. И если в течение этих 6 лет деятельность фермера не вызывает нареканий, то он имеет полное право написать заявление о выкупе этой земли и по определённой части кадастровой стоимости всю эту землю привести в собственность.

Этим мы решаем сразу две задачи. Во-первых, мы вовлекаем сельскохозяйственную землю в оборот. Во-вторых, у земли появляется собственник, который платит налоги, тем самым повышая налогооблагаемую базу области.

: Уже определены участки земли, которые власти муниципалитетов готовы предоставить фермерам в аренду?

Закон, который позволяет так делать, определяет перечень сельских поселений, где земли можно предоставлять на таких условиях. У нас определены все 24 муниципальных района Костромской области. Единственное, не все поселения, а только процентов 80 у нас попали в этот перечень. Соответственно, в каждом муниципальном районе есть свободная земля, часть отмежевана, часть нет. Всю ее можно в перспективе предоставить для фермерства. Такой земли у нас 160 тысяч гектаров. Это очень большой объём для нашей области.

: Кто получит бесплатную землю?

Как правило, фермерские хозяйства у нас — это малые предприятия. С небольшим количеством площадей, животных. Наш интерес в данном случае заключается в том, чтобы развивать эти хозяйства. А развивать можно только за счёт роста производства, которое без получения дополнительной земли невозможно. Поэтому до 400 гектаров земли фермер может получить в рамках этого закона.

: Есть ли на сегодняшний день желающие получить бесплатно землю для развития своего хозяйства?

Со дня принятия этого закона около 30 фермерских хозяйств обратились за земельными ресурсами. Объём заявок больше чем 2 тысячи гектаров.

По тем заявкам, которые мы сейчас видим, в основном это фермеры, которые уже работают на этой земле и живут на селе. Конечно, это является дополнительным стимулом для тех, кто собирается переехать в деревню и понимает, что если есть возможность заняться сельским хозяйством и вся проблема только в земле, он эту землю может получить. Конечно, мы понимаем, что земли могут предоставляться не там, где хочет заявитель. Потому что, например, в Костромском районе плотность сельского хозяйства достаточно высокая, и свободный земельный участок здесь найти не так-то просто. Но в других муниципальных районах земельные ресурсы есть.

: Не получится ли так, что на местах, в муниципалитетах, бесплатную землю начнут продавать?

Исключать этого нельзя. И, конечно, если такие факты будут, мы их будем пресекать всеми возможными средствами. Но, в принципе, этой опасности мы не видим. Потому что если 80% поселений задействованы в этом процессе, то если фермер столкнётся с фактом вымогательства, у него есть право, во-первых, нам сообщить об этом. А, во-вторых, уйти в другое поселение.

: Помощь фермерам, готовым взять в безвозмездное пользование земли, будет оказываться?

Если фермер претендует на земельный участок, который не отмежеван, и средств на межевание этого участка нет ни у него, ни у поселения, то на территории области действует программа. По заявлению фермера, за счёт средств областного бюджета в основном, с небольшим софинансированием, мы межуем эти земли. То есть, по большому счёту, от муниципалитета требуется решение организационных вопросов по межеванию.

: Что вы ждёте от нового закона?

Для области это нововведение очень важно и интересно. Есть регионы, где земельные ресурсы очень востребованы и люди готовы землю покупать за бешеные деньги.

В Костромской области, к сожалению, инвестиционная привлекательность земли очень низкая, и мы готовыми любыми способами сделать так, чтобы у земли появился хозяин. Эта программа как раз на это и нацелена.