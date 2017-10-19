Госдума одобрила реструктуризацию госдолга Рязанской области

Рязань, , 16:25 — REGNUM Депутаты Госдумы РФ одобрили реструктуризацию государственного долга Рязанской области. Об этом 19 октября со ссылкой на депутата Андрея Макарова сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. Кроме того, регион получит федеральные деньги на продолжение строительства Больницы скорой медицинской помощи.

О решении депутатов Андрей Макаров сообщил по итогам рассмотрения поправок в бюджет России на 2017 год.

«В ходе обсуждения речь шла также о корректировке межбюджетных отношений. Рязанская область уже получила поддержку по некоторым направлениям. Принято решение о реструктуризации госдолга региона и о выделении средств для продолжения строительства БСМП. С просьбой о федеральном финансировании обращался губернатор Николай Любимов, предложение было одобрено президентом РФ В. В. Путиным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов должна быть запущена в 2018 году. Ее старт анонсировал Владимир Путин 22 сентября во время визита в Ульяновск. Она будет рассчитана минимум на семь лет, а для отдельных регионов программа может быть растянута на срок до 12 лет.

В Рязанской области к идее отнеслись чуть ли не с ликованием.

«Это позволяет Рязанской области направить средства на социальную сферу, на строительство каких-либо объектов. Фактически мы получаем дополнительные средства из федерального бюджета. Мы сможем их направить на важные для Рязанской области цели», — сказал 27 сентября глава региона Николай Любимов.

Позже стало известно, что благодаря реструктуризации бюджетных долгов Рязанской области за два года будет сэкономлено примерно 7,5 млрд рублей.

Напомним, что по состоянию на 1 сентября 2017 года, государственный долг Рязанской области составляет 22,45 млрд рублей, что равно примерно 65% от собственных доходов регионального бюджета. С начала 2017 года госдолг региона сократился на 4 млрд рублей — в январе он был равен 26,362 млрд.

При этом в структуре долга все еще остаются коммерческие кредиты, которые гораздо дороже бюджетных в обслуживании. Так, по данным на 1 сентября 2017 года, доля коммерческих кредитов составляет 3,8 млрд рублей. В начале года этот показатель составлял 10,5 млрд рублей.

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