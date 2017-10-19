Комитет рекомендовал Госдуме запретить «порошковый» алкоголь

Москва, , 16:17 — REGNUM Правительственный законопроект о запрете производства и продажи порошковых алкогольных смесей, комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Авторы законопроекта предлагают полностью запретить на территории РФ порошковую продукцию, которая превращается в алкогольный напиток при смешивании с водой. Как отметила в ходе заседания комитета замруводителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, такая продукция появилась недавно и стала довольно популярна на просторах интернета. Между тем, по ее словам, Роспотребнадзору пока неизвестно о фактах массового распространения такой продукции в РФ.

«Но такая информация есть в интернете, она предоставляется на иностранных сайтах в довольно большом количестве», — отметила Брагина.

Кроме того, по ее словам, такая порошково-алкогольная продукция уже запрещена в Евросоюзе и США, в частности, потому что она потенциально опасна для здоровья граждан.

«Одним из рисков, связанных с такой продукцией для продажи населению, является отсутствие однозначности ее использования. Например, дозировка и способ употребления гранул порошкообразной спиртосодержащей продукции могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя», — заявила Брагина.

Кроме того, отмечает она, такую продукцию можно проносить в места, где сегодня законодательно запрещено распитие алкогольных напитков.

По предложению правительства, если закон будет принят, на нарушителей будет накладывать административный штраф. Простым граждан грозит штраф от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Порошковые смеси при этом предлагается конфисковывать.

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