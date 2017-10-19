Куба надеется на белорусские кредиты

Минск, , 16:34 — REGNUM Белоруссия может предоставить Кубе новую кредитную линию на приобретение товаров, произведенных в республике. Об этом 19 октября сообщил журналистам кубинский посол Херардо Суарес Альварес, завершающий свою дипмиссию в Белоруссии.

Посол объяснил, что первая кредитная линия на покупку сельскохозяйственной техники резидентов Белоруссии почти исчерпана. Поэтому сейчас стороны активно обсуждают возможность предоставления Кубе второй такой кредитной линии. Это одна из форм сотрудничества для того, чтобы кубинская сторона могла приобретать товары, работы и услуги у Белоруссии, сказал Херардо Суарес Альварес.

Он также напомнил, что в 2014 году две страны подписали соглашение о взаимных поставках. Так, Белоруссия импортирует из Кубы фармацевтическую продукцию, а Куба из Белоруссии — технику и запчасти для нее. За последние годы, по словам посла, товарооборот между странам увеличился в два раза, но останавливаться на этом не стоит.

Отметим, что сегодня Херардо Суарес Альварес встретился также с белорусским лидером Александром Лукашенко. Президент РБ во время встречи попросил посла передать председателю государственного совета и совета министров Кубы Раулю Кастро «самые теплые пожелания», а также пообещал, что в ближайшее время побывает на Острове Свободы.

«У меня есть долг перед Фиделем. Я должен побывать у него на могиле», — сказал Лукашенко.

Напомним, что за период с января по август 2017 года объем взаимной торговли двух стран составил $50,4 млн. Основные экспортные позиции Белоруссии на Кубу — грузовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, шины, калийные удобрения, прицепы и полуприцепы, части и принадлежности для автомобилей и тракторов. При этом за январь-сентябрь 2016 года объем двусторонней торговли составил почти $64 млн, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Товарооборот Кубы с СССР серьёзно упал в конце 80-х годов. До сих пор этот показатель остается низким на постсоветском пространстве. Белоруссия главным образом заинтересована в поставках продукции машиностроения на Кубу, помощь в этом ей оказывает российское агентство ЭКСАР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября этого года Минск и Гавана обсуждали возможность выхода Кубы на фармацевтический рынок ЕАЭС, а также в целом увеличение кооперации в этой сфере. Председатель Совета республики Михаил Мясникович предложил кубинской стороне такую возможность во время встречи с Херардо Суаресом Альваресом. По словам Мясниковича, именно благодаря сотрудничеству с Минском кубинские производители могут активно торговать своими лекарствами в ЕАЭС. Кроме того, обе стороны выражали желание развивать сотрудничество в сфере туризма, в сельском хозяйстве, науке, машиностроении.

Стоит отметить, что в последнее время производители лекарств в РБ столкнулись с проблемами с поставкой своего товара на российский рынок из-за роста конкурентоспособности препаратов в РФ. Поэтому Минск пытается увеличить в этой области кооперацию с другими странами и пытается выходить на новые рынки.

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