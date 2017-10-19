В Тульской области – лучшие условия для бизнеса: АСИ

Тула, , 15:45 — REGNUM Тульская область входит в тройку лидеров по ЦФО и в топ-10 по стране по достижению целевых значений: в регионе обеспечены лучшие условия для бизнеса по подключению к ресурсам и созданию инфраструктуры для предприятий. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, говорилось 19 октября на встрече губернатора Алексея Дюмина с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.

Алексей Дюмин отметил, что в Тульской области проводится серьёзная работа по созданию комфортных условий для бизнеса и привлечению инвестиций. Глава региона поблагодарил Светлану Чупшеву за содействие в этом направлении со стороны АСИ. По словам губернатора, область активно участвует во всех проектах агентства, в том числе в качестве «пилотного» региона, что дает возможность быстро достигать намеченных целей и качественно внедрять передовые практики.

Примеры успешного сотрудничества области и АСИ — создание детского технопарка «Кванториум», внедрение в регионе стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Глава региона отметил, что правительство Тульской области будет продолжать поддерживать социальные проекты агентства.

«Речь идет о пожилых людях, инвалидах, развитии волонтерского движения, о чем не раз говорил президент России Владимир Владимирович Путин. Главная задача этих проектов — повышение качества жизни людей. И мы будем и дальше участвовать в их реализации», — подчеркнул губернатор.

Светлана Чупшева отметили, что тесное взаимодействие между Тульской областью и АСИ идет по различным направлениям, в том числе по экономике, инвестициям и образованию.

Во время визита в регион генеральный директор агентства посетила одно из крупных промышленных предприятий, где совместно с учебными заведениями действует система дуального образования. По словам Светланы Чупшевой, это одна из лучших практик в рамках стандарта для подготовки кадров для промышленности.

Гендиректор АСИ также отметила успехи Тульской области в создании благоприятной среды для бизнеса, упрощении административных и разрешительных процедур, оптимизации сроков по ключевым направлениям для предпринимателей, что нашло отражение в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.

«В рамках поручений президента мы совместно реализуем еще один большой проект — это внедрение целевых моделей. И Тульская область входит в тройку лидеров по ЦФО и в топ-10 по стране по достижению целевых значений. Это значит, что вы обеспечили для бизнеса лучшие условия по всем услугам — по подключению к ресурсам и созданию инфраструктуры для предприятий», — отметила Светлана Чупшева.

Гендиректор АСИ отметила и положительную практику внедрения мини-технопарков в школах отдельных районов области, что дает возможность дополнительного образования детям.

Также участники встречи обсудили ряд других направлений сотрудничества Тульской области и Агентства стратегических инициатив.