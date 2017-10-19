Во Львовской области откроют две «зеленые» элекростанции

Киев, , 15:46 — REGNUM Две электростанции, работающие на «зеленой» энергетике, откроют во Львовской области, заявил первый заместитель председателя Львовской областной администрации Ростислав Замлинский, сообщает 19 октября пресс-служба областной администрации.

По его словам, открытие двух станций — ветровой и солнечной — приурочено к Международному экономическому форуму, который пройдет 26−27 октября. Электростанции начнут работать в Яворовском и Старосамборском районах Львовской области.

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Также к концу 2017 года откроются еще две «зеленые» электростанции, что позволит обеспечить электроэнергией четыре района Львовской области. На строительство альтернативных источников энергии в 2017 и 2018 годах в Львовской области выделят порядка 3 млрд гривен ($110 млн).

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Напомним, ранее между Украиной и Индией было заключено соглашение о сотрудничестве в области «зеленой» энергетики. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, доля альтернативных источников энергии в общем энергетическом балансе страны в течение ближайших лет увеличится с 1% до 10%.

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