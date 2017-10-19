Руденя: система выдачи льготных лекарств должна быть эффективной

Тверь, , 15:02 — REGNUM Более 254 млн рублей на обеспечение граждан лекарствами выделено Тверской области из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе правительства региона.

«Обеспечение льготными лекарствами имеет большое социальное значение. Система их выдачи должна эффективно работать на всей территории региона. Нужно гарантировать доступность услуги во всех муниципальных образованиях Тверской области», — считает губернатор Игорь Руденя.

В общей сложности объём субвенций регионам России на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированным питанием для детей с инвалидностью увеличен почти на 720 млн рублей и составил 33,8 млрд рублей. Тверской области в 2017 году по этому направлению выделено более 254 млн рублей.

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача повысить эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарств. В Тверской области ведётся системная работа в этой сфере. Так, на территории Верхневолжья внедрена единая информационная система, которая позволяет обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки. По поручению Игоря Рудени идёт расширение сети государственных аптек «Фармация». Планируется, что общее количество её пунктов к концу 2017 года вырастет до 36, из них 26 будут осуществлять льготный отпуск медикаментов.

Дополнительные средства субъектам направлены в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. В настоящее время этой формой поддержки охвачены порядка 3,6 миллиона жителей страны.