Миллион на горку и ёлки в Татарии: тендер для ограниченного круга лиц

Заинск, Татария, , 14:59 — REGNUM В татарском Заинске установка и украшение четырёх ёлок обойдётся бюджету в 500 тыс. рублей. Ещё такую же сумму планируют потратить на устройство снежных горок, снежного городка и художественное оформление снежных скульптур. Участвовать в аукционах, которые пройдут 3 ноября, смогут только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Государство отдаёт свои социальные обязательства НКО: зачем? кто ответит?

По обоим аукционам заказчиком выступает исполком Заинского муниципального района. Средства на оплату контрактов планируется использовать из бюджета района.

По первому лоту — «выполнение работ по установке и украшению новогодних ёлок в городе Заинске» победитель должен будет оказать услугу в течение 14 дней с момента заключения контракта.

В техническом задании отмечается, что в состав работ входит погрузка металлических конструкций, ёлок, лапника, монтаж их в четырёх местах и украшение. В списке работ заготовки ёлок не значится, только заготовка лапника. Также не входит в этот лот последующий демонтаж конструкций по окончанию праздничного периода.

Второй лот, заявленный на отдельном аукционе, включает в себя устройство снежных горок, лабиринта, катка и художественное оформление снежных фигур. На эти цели из бюджета района потратят 500 тыс. рублей. Услуга должна быть оказана в течение 20 дней с момента заключения контракта, который, по условиям аукциона, может быть заключён не ранее 10 дней с момента размещения протокола.

Отметим, бюджет Заинского муниципального района на 2017 год запланирован с объёмом расходов в объёме 1,07 млрд рублей. Предполагается такая же сумма доходов. Из них на безвозмездные поступления из бюджета республики приходится 637,9 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2017 года на совещании по вопросу формирования бюджета на 2018 год глава региона Рустам Минниханов попросил глав муниципалитетов не допускать необоснованных трат. Объяснил он эту просьбу ростом расходов в консолидированном бюджете и дефицитностью бюджета.

Читайте также: Бюджетная дисциплина и никаких необоснованных трат: Минниханов главам