Курск ждет денег из Кремля на очистные сооружения и годовщину Курской битвы

Курск, , 14:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал поручения правительству финансово поддержать ряд проектов Курской области, которые были озвучены на встрече с губернатором Александром Михайловым.

О подробностях беседы с Путиным рассказал глава региона в эфире ГТРК «Курск». Первой статьей, на которую регион должен получить помощь из федерального бюджета, станет обновление очистных сооружений в областном центре.

«Помимо строительства таких важных для региона объектов как КуАЭС-2, онкодиспансер, я говорил о том, что нужна полномасштабная реконструкция городских очистных сооружений. Сам город и областной бюджет осилить такой масштабный проект не в состоянии. Идет Год экологии, эта тема для нас очень актуальна. Стоимость работ высокая — порядка полутора-двух миллиардов рублей. Я обратился за поддержкой к президенту, и им было дано поручение правительству решить вопрос положительно», — рассказал губернатор.

По словам Михайлова, регион также ждет помощи в подготовке к празднованию 75-летнего юбилея битвы на Курской дуге, которое пройдет в 2018 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и губернатора Курской области Александра Михайлова прошла 16 октября в Сочи.

В ходе встрече политики обсудили планы Курской области по участию в федеральной программе финансовой поддержки регионов по погашению госдолга. Александр Михайлов пообещал, что майские указы президента в части повышения зарплат бюджетникам будут исполнены до конца 2017 года и выразил надежду на финансовую поддержку федерального центра для выплат бюджетникам, развития социальной инфраструктуры, включая жилье для молодых семей и строительство в сельской местности.

Кроме социальной сферы политики обсудили промышленность, инвестиционный климат и итоги уборочной кампании 2017 года.

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