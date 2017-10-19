Власти Севастополя ограничили жителей в бесплатном получении земли

Севастополь, , 14:43 — REGNUM Правительство Севастополя значительно откорректировало проект закона о бесплатном выделении земли, существенно сократив число категорий населения, имеющих право на получение земельных участков. Полностью исключена возможность предоставления земли под дачные хозяйства и огородничества, вдвое увеличен срок оседлости. Закон принят на заседании Законодательного собрания в первом чтении 19 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство внесло изменения в закон города «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности города, гражданам в собственность бесплатно». Закон регламентирует размер участков, виды разрешенного использования, категории граждан, имеющих право на бесплатное получение земли, условия постановки граждан на учет и другие.

«Предлагаются изменения в целях улучшения градостроительной ситуации в Севастополе оставить один вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство», — заявил и.о. директора департамента по имущественным и земельным отношениям Константин Зимин.

По мнению властей, Севастополь «перенасыщен» дачными и садоводческими товариществами — все они занимают площадь более 4 тыс. гектаров. Кроме исключения участков для дач и огородов, новым законом ужесточены «условия о нуждаемости в жилых помещениях» для многодетных семей.

Оказалось, что многодетных семей в Севастополе достаточно много — в очереди на улучшение жилищных условий стоят две тысячи семей.

«Если предположить, что мы предоставим хотя бы по минимальному участку, то получится, что мы должны найти не менее 140 га земли», — говорит чиновник.

Также в новом законопроекте отсутствуют нормы, обязывающие исполнительную власть отводить участки с транспортной доступностью и готовой инженерной и социальной инфраструктурой.

«Данные критерии очень сужали круг потенциальных земельных участков, которые мы можем формировать», — объяснил изменения чиновник.

Он добавил, что реестр участков, которые можно бесплатно предоставить гражданам, «еще не сформированы — мы занимаемся поиском таких участков».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя инициировало 3,8 тыс. судебных исков против частных владельцев земельных участков, выданных при Украине. Решениями судов земли изымаются в пользу города. Пока известно только об одном судебном деле, по которому Верховный суд РФ отменил решение об истребовании участка из собственности.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Севастополя проиграло первое дело об изъятии земли