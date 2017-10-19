Лязат Шибутова, , 19:14 — REGNUM

16 октября Казахстан ввел запрет на поставку продукции пяти молокоперерабатывающих заводов Киргизии. По заявлению минсельхоза, ограничение было установлено в связи с выявлением нарушений при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции.

При этом в Казахстане молока не хватает: предприятия по переработке, расположенные в Северном Казахстане, жалуются на недостаток сырья и его низкое качество. По их подсчетам, ежегодно в импорт сырья для молокоперерабатывающих заводов Казахстан вкладывает порядка 53 млрд тенге. Это около 155 млн долларов США по текущему курсу.

Импорт

Казахстан в 2016 году потратил на импорт молока и сливок 101,41 млн долларов США. Доля сухого продукта здесь составила 43,89 тыс. тонн на сумму 75,69 млн долларов США. Наибольший импорт молока и сливок был зафиксирован в 2014 году: 101,94 тыс. тонн на 207,18 млн долларов США, что по курсу того периода составило порядка 37,12 млрд тенге. Объемы сухого молока и сливок в этот период составили 59,77 тыс. тонн на сумму 170,36 млн долларов США. И это расходы на то молоко и сливки, которые являются сырьем для переработки. При этом стоит учесть, что часть ввезенного из стран ЕАЭС молока и сливок прекрасно продается и в естественном, жидком виде.

Если взять импорт молочной продукции в целом, то цифры получаются интересные. В 2016 году он составил 226,1 млн долларов США. Наибольший объем денежных средств, потраченных на импорт молочной продукции, приходится на 2013 год: 404,3 млн долларов США.

Потребление

По сведениям переработчиков молока, потребление молока и молочной продукции в Казахстане составляет порядка 5 млн тонн. Если обратиться к цифрам Комитета по статистике, то ежемесячная норма потребления составляет в последние годы порядка 20 кг в среднем на душу населения, что дает нам цифру порядка 4,3 млн тонн в год.

Экспорт

При этом не стоит забывать и об экспорте, так как Казахстан в 2013 году резко нарастил объем экспорта молочной продукции. Из стран ЕАЭС она идет в основном именно в Киргизию, также Россию, а по категории «другие страны» — в Туркмению и Таджикистан, небольшой объем — в Узбекистан.

Производство

Что касается производства молока и молочных продуктов в Казахстане, то всё зависит от точки отсчета: с одной стороны, с 2011 года произошел практически двукратный рост промышленного производства молочных продуктов. С другой, как видно из диаграммы, Казахстан еще не вышел на объем производства молочных продуктов, который был в период СССР.

Самый низкий уровень промышленного производства молочной продукции был в 1999 году, он составил порядка 10 тыс. тонн. Снижение было вызвано целым рядом факторов, в числе которых уменьшение поголовья крупного рогатого скота, а также проблемы с функционированием крупных молокоперерабатывающих заводов.

Численность крупного рогатого скота постепенно увеличивается, и на сегодняшний день составляет порядка ¾ от уровня 1990 года, однако пришедшие на смену крупным заводам небольшие предприятия пока не приблизились к показателям 1990 года. Хотя, по официальным данным, сырья им для этого должно было хватить и без импорта.

Производство молочной продукции, тонн

Продукция 1990 год 2016 год Молоко обработанное жидкое и сливки 1 469 572 472 405 (32%) Молоко в твердой форме 8 004 4 615 (57,6%) Масло сливочное 85 056 15 600 (18%) Сыр и творог 35 203 24 218 (68,8%)

Объемы производства молока или объемы надоев в сельхозпредприятиях, крестьянских или фермерских хозяйствах, а также личных подсобных хозяйствах не сильно отличаются от показателей 1990 года. По данным Комитета по статистике, в 2016 году они составил порядка 5,34 млн тонн, тогда как в 1990 году эта цифра была равна 5,64 млн тонн. Возможно, заметную роль здесь сыграла замена крупного рогатого скота на породы с большей молочной продуктивностью, однако в 1990 году Казахстан производил 1,6 млн тонн молочной продукции, а сейчас не может произвести и половину этого объема.

Интересно, что директор ТОО «Молочный союз» Александр Кузлякин ставит официальные цифры по производству молока под сомнение.

«По бумаге числится, что мы производим 5 млн тонн, а всего за 2016 год все переработчики приняли 1,4 [млн] тонн молока. Я понимаю, что есть внутреннее потребление, но извините, это же не 77%. Получается, что остальное молоко — бумажное и воздушное?! И если предыдущий министр сельского хозяйства это открыто признал на всю страну, то сегодня мне непонятно, почему этот вопрос никак не решается. Очередная программа, принятая министерством сельского хозяйства буквально на прошедшей неделе, содержит 8 направлений, но в ней нет ни одного пункта по развитию животноводства. А оно дает работу порядка 10 отраслям! Поэтому мне непонятно, почему минсельхоз так безобразно относится к животноводству» — возмущается он.

Качество молочной продукции

Что касается вопроса качества молочной продукции, то здесь, по утверждению того же Александра Кузлякина, ситуация очень сложная.

«У нас практически отсутствует сырье, особенно в зимний период. Сезонность личных подсобных хозяйств — от 11 до 14 литров, а зимой вообще ничего не сдают, а в сельхозформированиях — от 4 до 8 литров… На сегодняшний день из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 90% молока вообще непригодно для приемки, но мы его принимаем. И этот вопрос необходимо решать. Я уже много раз об этом говорил, что здесь должна быть воля государства, воля министра сельского хозяйства, который непонятно почему этого не понимает», — говорит Александр Кузлякин.

Он также поделился некоторыми результатами исследований двухлетней давности продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Казахстане.

«Приведу один пример из этого исследования. Значит, при покупке в Алма-Ате нескольких десятков наименований продукции местных производителей в каждом из них обнаружены антибиотики. Я считаю, что настало критическое время, когда нужно немедленно принимать жесткие меры по контролю качества молочной продукции. Не зря же уже целый год в наших аптеках не продают антибиотики без рецепта. Мы губим себя, губим молодое поколение. И раз нам об этом уже говорят иностранцы, то пора бы уже навести порядок у себя в доме», — отмечает также он.

13 manolofranco Молоко

При этом в 2016 году Казахстан импортировал из Киргизии 15,36 тыс. тонн молочной продукции на сумму порядка 10,52 млн долларов США. Из них 9,83 тыс. тонн молока и сливок на 5,66 млн долларов США. В среднем объем импорта молочной продукции из Киргизии составляет 10% от общей доли импорта, однако его отличает низкая стоимость, так как в денежном исчислении объем составляет порядка 6%. Наибольший объем импорта приходится на 2014 год, а со вступлением Киргизии в ЕАЭС, вопреки ожиданиям, объемы импорта не увеличились, а сократились.

Из импортируемой продукции порядка 70% приходится на молоко и сливки в жидком виде и около 10% — в сухом виде. Киргизское молоко и сливки достаточно популярны в Казахстане за счет цены, которая почти в два раза ниже, и запрет на ввоз молочной продукции ударит прежде всего по малообеспеченным семьям регионов, где продается киргизская продукция. Плюс, опять же за счет той низкой цены, а также близости в географическом плане, похоже, что казахстанские производители молочной продукции используют киргизскую продукцию в качестве сырья. А это значит, что молочная продукция в стране будет дорожать, и эту нагрузку будут нести уже все казахстанские потребители.

Выводы:

Становится ясным, что нужны более точные статистические данные по производству молока сельхозпроизводителями, которые также учитывали бы и сезонность, и то, что в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) может быть меньший объем производства за счет отсутствия технических приспособлений.

Объемы молока, производимые ЛПХ, составляют как минимум 2/3, а как максимум ¾ всего производства. В цифрах это от трех до четырех млн тонн молока. И это тот объем, который проходит мимо внимания государства. Конечно, не стоит забывать про самообеспечение, но даже если на него идет 80%, то как минимум 20% этого объема идет на реализацию напрямую. По самым грубым подсчетам, это от 300 до 400 млн долларов США. Это тот объем, что ускользает не только от внимания налоговых органов, но и от ветеринарного контроля.

С одной стороны, таким образом многие сельские жители получают дополнительный доход со своего подсобного хозяйства, и слишком жесткие меры могут повысить протестный потенциал в обществе, с другой стороны, на рынок выбрасывается большой объем молочной продукции, качество которого неизвестно.

Необходим контроль качества молочной продукции, выпускаемой крупными производителями, так как там тоже не все гладко. Если они вынуждены принимать 90% некачественного молока, то это прямо отражается на конечном продукте. А если вспомнить структуру импорта, где закупается порядка 50 тыс. тонн молока и сливок в сухом виде, то возникают сомнения в наличии качественных натуральных продуктов. Также можно отметить, что положительную роль сыграли введенные не так давно нормативы, согласно которым производители обязаны указывать на упаковках вид содержимого: молоко или молочный продукт.

Объем импорта составляет порядка 70 млрд тенге (11,8 млрд рублей), однако Казахстан не сможет произвести полное импортозамещение, пока не повысится качество сырья и конечного продукта. Плюс еще есть такой аспект, как личные предпочтения покупателей. Улучшение ситуации в этой сфере помогло бы удержать в стране порядка 50 млрд тенге (8,5 млрд рублей), что существенно улучшило бы занятость и повысило доходы населения, а также налоговые поступления. А если вспомнить ситуацию с Киргизией, где на границе простаивают и грузовики с молочной продукцией, то это еще и защитит казахстанский рынок от подобных рисков.

Для этого необходим программный продукт от министерства сельского хозяйства, направленный на развитие производства молока и молочной продукции. Он должен содержать меры по улучшению качества сырья, производимого в стране, а также стимулировать ЛПХ сдавать молоко перерабатывающим предприятиям. Нужно заинтересовать и покупателей — приобретать продукцию надежных производителей. Для этого, конечно же, нужно несколько снизить стоимость. Возможно, снизить расходы на упаковку: стоить вспомнить советский период, когда можно было приобрести разливное молоко и некоторые другие молочные продукты в постоянных торговых точках, а также просто из бочек в определенных точках по графику.

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