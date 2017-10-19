Узбекистан и Иран подписали торговое соглашение на $25 млн

Тегеран, , 13:57 — REGNUM Узбекистан и Иран подписали соглашение на поставку сельскохозяйственной и текстильной продукции на сумму $25 млн, сообщает 19 октября пресс-служба правительства Узбекистана.

Накануне в Тегеране (Иран) прошел бизнес-форум представителей деловых кругов двух стран, в котором также приняла участие делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

В ходе встречи министр отметил, что на сегодняшний день Узбекистан является стабильно развивающимся государством, ежегодные темпы роста за последние 10 лет составляли не менее 8%.

В заключение мероприятия узбекская сторона призвала иранский бизнес налаживать и развивать партнерские отношения двух стран, а также совместно реализовывать проекты.

«По итогам бизнес-форума подписан ряд взаимовыгодных двусторонних документов, в частности протокол о намерениях на $7,5 млн, а также соглашения на поставку сельскохозяйственной и текстильной продукции на сумму $25,5 млн», — говорится в сообщении.

Напомним, делегация Узбекистана посетила Тегеран с официальным визитом с 16 по 18 октября, где встретилась с президентом Ирана Хасаном Рухани. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений двух стран в различных сферах.

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