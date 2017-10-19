Минздраву посоветовали, как тратить средства от повышенных акцизов на табак

Москва, , 13:23 — REGNUM Практика увеличения стоимости сигарет показывает свою эффективность по снижению курильщиков по всему миру, однако средства от повышения налога не должны идти в «общий котел». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил председатель Всероссийского общественного движения «Здоровый Выбор» Александр Корсунов.

Минздрав внес в правительство РФ очередной вариант антитабачной концепции, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. Министерство предлагает поднять акцизы на табак до европейского уровня, которые составляют не менее 2,38 доллара на пачку. Такая мера увеличит поступления в бюджет до 800 млрд рублей, уверены в ведомстве. Кроме того, Минздрав также предлагает обложить курильщиков экологическим сбором.

Повышение акцизов на табак эффективно, отметил Корсунов. Он напомнил, как в 2009 году в США единоразово подняли федеральный налог на сигареты почти в три раза, это было самое значительное в истории страны повышение цен на табачные изделия, в результате процент курильщиков среди взрослого населения упал до 16%.

В России динамика уменьшения количества курильщиков после начала действия активных антитабачных законов очень хорошая — с 40% в 2013 до 32% в 2015 году, указал эксперт.

«Это, конечно, положительный эффект политики Минздрава в области антитабачного законодательства ограничение курения. При этом сами курильщики по результатам соцопросов объясняют свои причины по отказу от курения следующим образом: 71% — забота о своем здоровье, 38% — повышение цен на сигареты и 11% — запрет на курение в общественных местах. То есть на снижение числа курильщиков работает система в целом, но фактор стоимости на сигареты является существенной частью в мотивации курильщика», — подчеркнул Корсунов.

Другое дело, что нельзя сказать что в России повышенные налоги пойдут на пропаганду здорового образа жизни или софинансирование медицинского страхования, обеспокоен эксперт.

«К сожалению, в нашей налоговой системе все сваливается в единый котел. Вот если бы эти деньги от повышения акцизов на сигареты целенаправленно отправлялись в специализированный фонд, финансирующий проблемы здравоохранения, то тогда это было бы более эффективно», — заключил он.

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