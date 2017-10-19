В Севастополе снесут жилые дома, признанные самовольными постройками

Севастополь, , 13:17 — REGNUM Правительство Севастополя подготовило список 50 капитальных строений, подлежащих сносу по решениям судов. В него включено в том числе около 10 жилых домов, признанных самовольными постройками. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это те объекты, по которым решения судов об их демонтаже вступили в законную силу. По списку пойдем по мере готовности проектов по демонтажу, поскольку часть из них конструктивно сложные», — сказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Согласно перечню, в Севастополе подлежат сносу 50 объектов: гостиницы, торговые павильоны, надземные этажи строений, пристройки к жилым домам, кафе и другие. В списке около 10 жилых многоэтажных домов, находящихся в разных стадиях строительства. Под снос пойдет, например, двухэтажный дачный дом в Казачьей бухте, на стену которого его владельцы нанесли огромное граффити с изображением президента РФ Владимира Путина. Судом установлено, что дом построен на участке, не оформленном в собственность.

Самыми проблемными объектами станут два жилых дом на улице Артдивизионовской в Нахимовском районе, в которых уже живут люди.

«Мы будем исходить из решения суда. Ни один человек, который там живет, не окажется на улице. С каждым обманутым дольщиком индивидуально будем работать и искать пути решения проблемы», — прокомментировал он.

Добавим, что правительство Севастополя еще в марте решило заключить с застройщиком мировое соглашение и «вывести» из-под сноса три дома — при условии передачи нескольких квартир в собственность города.

По теме: Власти Севастополя отказались от судебного иска о сносе жилых домов

Конкурсную процедуру исполнителей проектов по демонтажу обещают начать в ближайшее время.

На проектирование выделено девять миллионов рублей, объекты будут демонтированы в 2017—2018 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2014 года по решению правительства Севастополя направленным взрывом снесли 16-этажный жилой дом на мысе Хрустальный в центре города. Суды двух инстанций признали здание самовольным строением.