Тамбовщина вошла в ТОП-10 медиарейтинга по реализации «майских указов»

Тамбов, , 13:17 — REGNUM Тамбовская область снова вошла в десятку лидеров медиарейтинга регионов РФ по выполнению и реализации «майских указов» президента РФ Владимира Путина в сфере экономики, подготовленного компанией «Медиалогия» по итогам исследований за сентябрь текущего года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовская область входит в ТОП-10 рейтинга «Медиалогии» по выполнению и реализации регионами «майских указов» президента РФ Владимира Путина в сфере экономики второй месяц подряд, по итогам сентября ей присвоено 8-е место.

В прошедшем месяце СМИ сообщали о ряде важных событий, которые произошли в экономике региона. Так, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с вице-премьером Аркадием Дворковичем. Стороны обсудили основные направления развития реального сектора экономики региона. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам импортозамещения, прежде всего, в агропромышленном комплексе. Губернатор доложил о перспективных проектах, которые реализуются в регионе в этой сфере.

Одним из важных показателей реализации указов президента является развитие промышленного сектора. В сентябре состоялся рабочий визит в Тамбовскую область министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Он посетил два крупных предприятия (корпорацию «Росхимзащита» и ПАО «Пигмент»), осмотрел выставку продукции 15 индустриальных предприятий Тамбовщины и провел совещание с руководством области и крупных промышленных и торговых предприятий. Мантуров поставил высокую оценку работе промышленного сектора, темпы роста которого опережают среднероссийские показатели.

Значительный вклад вносит Тамбовщина и в развитие АПК. Минсельхоз России отметил Тамбовскую область в числе регионов, обеспечивших наибольший прирост производства мяса птицы.

Глава региона Александр Никитин уделяет большое внимание исполнению «майских указов» и поручений президента страны. Он неоднократно отмечал, что эта работа лежит в основе социальной, экономической, демографической политики Тамбовской области.