В Казахстане еще раз подорожает бензин

Астана, , 13:16 — REGNUM В Казахстане стоимость бензина марки АИ-92 может подняться до 165 тенге (28,4 руб.) за литр. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил вице-министр энергетики Казахстана Бакытжан Джаксалиев, выступая в Сенате (верхняя палата) парламента на обсуждении законопроекта «О республиканском бюджете на 2018−2020 годы».

«На сегодняшний день в целях стабилизации поставок бензина на рынок «КазМунайГаз» (КМГ) закупил необходимое количество на рынке Российской Федерации. Безусловно, цены там значительно выше, чем в Казахстане. И КМГ несет большие издержки», — сказал Бакытжан Джаксалиев.

По словам вице-министра, эти издержки полностью не покрываются.

«Определенное повышение цен на бензин сейчас происходит. Полагаем, что оно будет на уровне 165 тенге с последующим завершением, снижением кризисных явлений по поставкам бензина. Это предложение будет выше, и цена должна упасть», — отметил он.

Комментируя происходящее на топливном рынке страны, казахстанский политолог и постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов напомнил, как выглядит структура рынка нефтепродуктов Казахстана.

«Помимо российского импорта, который контролируется небольшим количеством поставщиков, есть местное производство — импорт и местное идут в соотношении 30%/70% примерно. Отечественные нефтепродукты выпускаются на трех заводах, которые контролируют «КазМунайгаз» и «ПетроКазахстан» (китайская фирма). Розничных больших сетей с оптовыми базами всего четыре: «КазМунайГаз», «Синойл» (китайская), «Гелиос» (казахстанская частная фирма) и «Газпромнефть» (российская фирма). Есть еще несколько оптовых фирм, которые покупают у нефтяников нефть, затем перерабатывают ее на НПЗ и продают АЗС или покупают бензин в России и продают в Казахстане. Фактически, число людей, которые весь рынок контролируют — около 10−12 человек», — говорит политолог.

По его словам, контролировать ситуацию достаточно просто, так как график поставок легко прогнозируем.

«Каждый из трех НПЗ встает раз в год на месяц примерно на ремонт, а весной и осенью надо больше бензина и солярки, потому что сельское хозяйство требует. То есть задача простая: поговорить с 10−12 людьми, чтобы они обеспечивали рынок и делали запасы, ну и сделать так, чтобы весной или осенью вставал на ремонт только один НПЗ из трех, а два работали», — утверждает Марат Шибутов.

По мнению политолога, несмотря на простоту задачи, в этом году казахстанские структуры с этим не справились, за что и был объявлен выговор лицам, ответственным за бензиновый кризис.

«В этом году основные государственные управляющие этим процессом Министерство энергетики и «КазМунайГаз» с этим не справились, что вызвало дефицит бензина. Это усугубилось нервной реакцией населения и использованием этого как оппонентами из Киргизии, так и сторонниками оппозиционера Аблязова из Европы и Украины. То есть скандал явно перерос экономику и стал политическим. За это уволенные чиновники и министр, получивший выговор, и поплатились. Обычно у нас ответственность не персонализируют, хотя прекрасно знают, кто именно и в чем виноват, но в данном случае ответственность была именно персональная. Может, если такая тенденция продолжится чиновники будут более ответственными? Было бы хорошо», — заключил он.

Напомним, из-за ситуации на рынке горюче-смазочных материалов премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил снять с должности вице-президента «КазМунайГаза» Данияра Берлибаева и объявить выговор главе «КазМунайГаза» Сауату Мынбаеву за неудовлетворительное состояние рынка ГСМ. Он также снял с должности вице-министра энергетики Асета Магауова и представил министра энергетики Каната Бозумбаева к объявлению выговора.

Читайте также: Минэнерго Казахстана получает выговоры и увольнения

Президент Казахстана удовлетворил данное представление и объявил выговор главе министерства энергетики.

Читайте также: Назарбаев отчитал правительство за дефицит ГСМ на рынке Казахстана

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане дефицит бензина покроют за счет дорогого импорта из России