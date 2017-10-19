Росимущество: «Союзмультфильм» отдадут РПЦ до конца 2017 года

Москва, , 13:13 — REGNUM Здание «Союзмультфильма» на Новослободской улице в Москве будет передано Российской православной церкви (РПЦ) до конца 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава Росимущества Дмитрий Пристансков в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

«Идет большая программа по передаче объектов религиозного назначения, там где для этого есть правовые основания по закону. У нас большое количество объектов по линии Русской православной церкви. До конца года, я надеюсь, мы передадим патриархии объект на улице Новослободская, где располагается «Союзмультфильм», — отметил Пристансков.

Речь идет о здании Никольского храма вблизи метро «Новослободская», в котором мультипликатор располагался с 1946 года. В сентябре, в рамках закона о передаче РПЦ некоторых зданий храмов, студия освободила помещение.

«А «Союзмультфильму» мы оставили новое современное здание на Шаболовке», — напомнил Пристансков.