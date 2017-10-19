Рязанский суд разрешил мэрии реформу общественного транспорта

Рязань, , 13:03 — REGNUM Рязанский областной суд отказал прокуратуре в требовании отменить постановление мэрии Рязани об установке платежных терминалах в маршрутках. Как 19 октября сообщает пресс-служба суда, ранее суд первой инстанции признал требование законным. Администрация обжаловала это решение и выиграла апелляцию.

Прокуратура настаивала на том, что мэрия не имеет права вводить безналичную оплату проезда. Также, по мнению прокурора, такой вид оплаты предусматривается и для льготников, что приводит к убыткам перевозчиков. Это противоречит законодательству в силу того, что соцподдержка — обязательство мэрии, а не перевозчиков.

Областной суд решил, что мэрия не только вправе, но и обязана вводить электронную оплату проезда. Такой вывод суд сделал, основываясь на распоряжениях Правительства РФ «О транспортной стратегии РФ» и «Об утверждении Концепции региональной информатизации». В них прописана необходимость введения на транспорте электронной оплаты.

«Руководствуясь данными федеральными нормативными актами, Рязанский областной суд решение районного суда отменил и принял новое решение по делу, отказав прокурору в иске. Решение суда вступило в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что об иске прокуратуры стало известно летом 2017 года.

За месяц до этого в Рязани из-за попытки мэрии внедрить автоматизированную систему оплаты труда произошла забастовка водителей — на маршруты не вышли несколько сотен человек.

С октября 2016 года жители Рязани могут оплатить проезд с помощью электронной карты. Изначально оборудование было установлено в МУПах «Автоколонна 1310» и «Управление Рязанского троллейбуса». С 1 июня система была должна заработать еще в 260 автобусах и маршрутках. Всего в городе примерно 1000 маршруток и автобусов. Полностью внедрить систему планировали к концу 2017 года.

В июле 2017 года в Рязани было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника городского управления транспорта Андрея Каплинского. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 169 УК РФ — «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Следствие полагает, что чиновник не хотел выдавать четырем перевозчикам карты маршрутов из-за отсутствия в автобусах терминалов автоматизированной системы оплаты проезда. Кроме того, Каплинский якобы требовал от перевозчиков выделить пассажирский транспорт и заключить договоры с некоторыми юрлицами.

Сейчас начальником управления транспорта Рязани назначен Сергей Кулик, ранее руководивший муниципальным унитарным предприятием «Управление рязанского троллейбуса».

Аналогичная «транспортная реформа» проходит сейчас в Липецке, где с 1 августа весь общественный транспорт перешел на дифференцированную систему оплаты: поездку можно оплатить и транспортной картой, и наличными — но наличными выйдет дороже. С 1 сентября стоимость одной поездки при оплате наличными поднялась с 17 до 22 рублей. Кроме того, в рамках реформы в Липецке полностью ликвидировано троллейбусное движение — бывшие троллейбусные маршруты сейчас обслуживаются автобусами.

Несмотря на то, что в рамках «реформы» мэрия закупает новые автобусы и обязывает частных перевозчиков делать то же самое, а также продлевает маршруты и время их работы, горожане нововведениями недовольны. Больше всего вопросов вызывает работа терминалов безналичной оплаты в транспорте.

Депутаты областного Совета Николая Разворотнева,Татьяны Копыловой, Сергея Токареваи городского Совета Николая Быковских даже подали на региональное управление потребительского рынка и ценовой политики в суд. Они считают, что разница в цене на проезд ущемляет права граждан, которые не могут или не хотят покупать транспортные карты. Более того, они уверены, что цена одной и той же услуги не может быть разной в зависимости от формы оплаты, так как это противоречит закону «О защите прав потребителей».