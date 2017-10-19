Свинина из Южной Осетии попала под запрет в России

Цхинвал, , 12:59 — REGNUM Запрет на ввоз свинины из Южной Осетии в Россию ввел Россельхознадзор по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии. Мера эта принята в связи с возникновением очага африканской чумы свиней на территории Южной Осетии, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе ведомства.

Запрет, который начал действовать уже с 16 октября, временный, отметили в Россельхознадзоре. Под него попали кроме непосредственно свиного мяса, живые свиньи, сырые и готовые продукты, содержащие свинину. Запрещено ввозить в Россию из Южной Осетии также щетину, мясо диких кабанов, охотничьи трофеи и даже все виды кормов и кормовых добавок для свиней.

Кроме того, ограничения распространяются на транзит по России живых свиней из Южной Осетии, а также живых свиней, следующих транзитом по Южной Осетии в адреса грузополучателей в России.

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Меры, предпринятые управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Ставрополья, встретили с недоумением в министерстве сельского хозяйства Южной Осетии. В ведомстве отрицают факт вспышки африканской чумы и планируют в ближайшее время предоставить соответствующие анализы, пишет агентство Sputnik.

Последние случаи заражения свиней вирусом АЧС в Южной Осетии отмечались весной 2017 года. Очаги были оперативно ликвидированы. Более серьезный факт заражения домашних свиней был зафиксирован летом 2016 года. Тогда погибло более 800 животных в Дзауском районе и несколько сотен в Цхинвальском и Заурском. Позже вирус африканской чумы свиней распространился и на другие районы.

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