Нефть подешевела на эмоциях

Москва, , 12:49 — REGNUM Приостановка Испанией статуса автономии Каталонии в четверг, 19 октября, сорвала цены на нефть, как и большинство рисковых активов, с траектории роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

Эксперт отметил, что котировки марки Brent протестировали минимум вторника, 17 октября ($57,2 за баррель), опасаясь, что трения между Мадридом и Барселоной приведут не только к замедлению темпов роста четвертой экономики еврозоны, но и замедлят евроинтеграционные процессы в регионе в целом. А это уже будет иметь негативные последствия в долгосрочном периоде.

Текущее снижение, пояснил он, выглядит больше эмоциональным и спустя непродолжительное время должно сойти на нет. В ценах на нефть есть драйверы поважней — поэтому к концу недели можно ожидать попыток возвращения к трехнедельным максимумам, а позже котировки могут замахнуться на новые пики с начала года — выше $59,5 за баррель.

«На рынке энергоносителей произошли кардинальные перемены. Они последовали после реакции официального Багдада на объявление Курдистаном о своей независимости, а также нежелания президента США Трампа признавать соответствие Ираном параметром заключенной с ним ядерной сделки», — считает эксперт.

Все это добавляет в цену геополитическую премию — Иран в период санкций сократил поставки на мировой рынок в размере 1 млн баррелей в сутки, иракский Курдистан производит порядка 600 тыс. баррелей в сутки.

По данным Platts, в последние дни рынок не дополучал две трети от последней величины. В пользу дальнейшего роста играет и статистика из Китая, которая в прошлую пятницу отразила рост импорта «черного золота» на 12,2% до 9 млн баррелей в сутки. О сохранении настроя к росту свидетельствует реакция рынка на вчерашний отчет Минэнерго США.

Нефтеперерабатывающие заводы стали уходить на плановый ремонт, в результате загрузка мощностей сократилась сразу на 4,7% до 84,5%, показав минимум с 2011 года, но рынок смог выдержать этот удар судьбы и к концу дня даже успел нивелировать все потери. Точно такой же реакции можно ожидать и после сегодняшних новостей про Испанию и Каталонию, с одним лишь отличием — ждать придется подольше, подвел итог эксперт.

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