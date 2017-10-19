В Узбекистане ж/д линию Пап–Наманган–Андижан электрифицируют к 2021 году

Ташкент, , 12:35 — REGNUM В Узбекистане планируется завершить электрификацию железнодорожного участка Пап-Наманган-Андижан к 2021 году. Постановление президента опубликовано в Национальной базе данных законодательства.

Стоимость электрификации составит более $202 млн. $80 млн выделит Азиатский банк развития, $72 млн — железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари», $11 млн — АО «Узбекэнерго». Еще около $38 млн предоставит правительство Узбекистана в качестве таможенных льгот.

Электрификация повысит эффективность грузовых и пассажирских перевозок за счет соединения основных городов Ферганской долины с другими регионами.

Помимо этого, участок может стать важным звеном создающихся межгосударственных транспортных коридоров из Китая и Южной Азии в Европу и страны Ближнего Востока.

По оценкам экспертов, грузооборот на железнодорожном участке возрастет до 962,6 млн тонн-километров в год, а пассажирооборот — до 32 млрд пассажиро-километров.

Сейчас в Узбекистане при общей протяженности железнодорожных путей в 4 200 километров электрифицирована почти тысяча километров. Из них более 700 километров были электрифицированы в последние 70 лет. К 2020 году правительство Узбекистана планирует поднять уровень электрификации с нынешних 34% до 51%.

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