Астана, , 12:24 — REGNUM Доля среднего класса в Казахстане увеличилась до 20%, а крайняя форма бедности в республике почти искоренена, сообщила 17 октября региональный директор Всемирного банка в Центральной Азии Лилия Бурунчук в публикации «Мечтать о большом: Развитие среднего класса в Центральной Азии».

В соответствии с публикацией, страны Центральной Азии достигли существенных успехов в сфере борьбы за ликвидацию нищеты, и это относится не только к Казахстану.

«Кыргызской Республике и Таджикистану в последнее десятилетие удалось сократить уровень бедности вдвое. В Узбекистане и Туркменистане бедность в основном преобладает в сельских регионах», — говорится в сообщении.

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По данным автора, Всемирный банк активно сотрудничает с правительствами стран центрально-азиатского региона, помогает обеспечить вовлечение граждан в процесс принятия решений, участвует в формировании политики, отвечающей нуждам населения. Один из примеров — работа в системе среднего образования.

«В Казахстане мы помогаем обеспечить доступ к качественному образованию для более чем 2,6 млн школьников», — сообщает Бурунчук.

В публикации отмечается, что Всемирный банк и дальше будет работать в направлении реализации стремлений жителей стран Центральной Азии.

В марте 2017 года комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана представил данные, в соответствии с которыми реальные доходы населения за три года упали в 1,5 раза. Максимальный рост средних номинальных доходов в долларовом эквиваленте приходится на 2013 год, и после чего индекс постоянно снижался.

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