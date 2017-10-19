Порт Курык в Казахстане принял первый миллион тонн грузов

Астана, , 12:24 — REGNUM Первый миллион тонн грузов перевалили на железнодорожном паромном терминале порта Курык сообщает 19 октября пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Согласно сообщению, в основном, через порт отгружают нефтепродукты. химические удобрения, металлопродукцию, машины, оборудование и товары народного потребления. До конца 2017 года ожидается перевалка 1,2 млн грузов. В 2018 году этот показатель планируется увеличить до 2 млн тонн.

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Отмечается, что к 2020 году Казахстан планирует принять около 13,7 млн тонн сухих и паромных грузов, причем основной грузопоток будет идти из страны Юго-Восточной Азии, в частности из Китая. По прогнозам компании «Қазақстан темір жолы», Казахстан будет принимать около 300 тыс. контейнеров с грузами в год.

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Напомним, ранее Казахстан открыл новый путь для отправки грузов в Азербайджан — через порт Курык, расположенный в Мангистауской области на восточном побережье Каспийского моря. Таким образом, время, затрачиваемое на транспортировку грузов в Баку, сократится на четыре часа.

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