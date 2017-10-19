Задолженность по налогам в Калужской области превысила 8 млрд рублей

Калуга, , 12:18 — REGNUM Несмотря на то, что в Калужской области увеличилось поступление средств в региональный бюджет, в регионе по-прежнему сохраняется высокий уровень задолженности по государственным и муниципальным контрактам. По состоянию на 1 сентября 2017 года задолженность составила 365 млн рублей. Также вызывает беспокойство слабое финансирование отдельных региональных программ. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Калужской области Наталья Серова.

По её словам, недостаточно финансируются мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Озабоченность вызывает также задолженность по налоговым платежам в размере 8 млрд 228 млн рублей. Остро стоит проблема непоступления в бюджет платы за аренду лесных участков и за использование государственного и муниципального имущества. При этом результаты проверок свидетельствуют о наличии системных нарушений, которые отрицательно влияют на формирование доходной части бюджетов.

Серова отметила, что не всегда обеспечивается надлежащее нормативно-правовое регулирование бюджетной сферы. Существенные недостатки и нарушения выявлены при реализации органами местного самоуправления бюджетных полномочий в части использования муниципального имущества и земельных участков, оказания платных услуг, исполнения муниципальных контрактов, взыскания ущерба, причиненного бюджетам в результате правонарушений и преступлений.

Напомним, за девять месяцев 2017 года прокурорами Калужской области выявлено около 1,5 тыс. нарушений бюджетного законодательства, опротестовано 143 незаконных правовых акта, внесено 411 представлений, в суды направлено 118 исков и заявлений, по материалам проверок возбуждено 12 уголовных дел.