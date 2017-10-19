Владимир Путин поздравил ТПП России с вековым юбилеем

Москва, , 12:27 — REGNUM Со 100-летием учреждения института торгово-промышленных палат России Владимир Путин поздравил Торгово-промышленную палату Российской Федерации.

«За эти годы система торгово-промышленных палат прошла долгий путь становления и развития, убедительно доказала свою востребованность и стала действенным инструментом консолидации представителей бизнес-сообщества страны вокруг единых целей и задач.

Сегодня ТПП активно работает как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях и по праву пользуется высоким, заслуженным авторитетом. Среди ее основных приоритетов — защита интересов российских производителей, продвижение их товаров и услуг на зарубежные рынки, формирование благоприятного делового климата в нашей стране. Особо отмечу вклад Палаты в формирование современной финансовой, торгово-промышленной, выставочной инфраструктуры, созидательное участие в реализации значимых социальных проектов и программ. И, конечно, отрадно, что вы уделяете неустанное внимание вопросам совершенствования конструктивного диалога с органами государственной власти, разработке важных, отвечающих реалиям времени государственных инициатив.

Уверен, что вы и впредь будете деятельно трудиться во благо отечественного предпринимательства, наращивания экономического потенциала России, повышение качества жизни ее граждан. Желаю вам успехов», — говорится в телеграмме президента России Владимира Путина.

ИА REGNUM напоминает, что 19 октября исполняется 100 лет институту торгово-промышленных палат в России. Сегодня ТПП РФ — старейшее и крупнейшее бизнес-объединение страны, которое в качестве полноправного члена входит в мировую систему торгово-промышленных палат. Кроме того, в этом году отмечается 290-я годовщина образования первого на государственном уровне объединения купцов и промышленников, а также 85-летие создания Всесоюзной торговой палаты.

По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, ТПП РФ — это универсальная бизнес-организация. Она объединяет представителей малого, среднего и крупного бизнеса всех отраслей. И каждый из членов Палаты имеет равное право голоса. К юбилею отечественная система торгово-промышленных палат подходит под своим неизменным лозунгом «В интересах бизнеса, во благо России».

ТПП РФ сегодня объединяет 182 торгово-промышленные палаты по всей стране, в нее входят более 50 тысяч членских организаций. Ее представители работают в 40 странах мира, в интересах международного торгово-экономического сотрудничества действуют более 70 деловых советов. При Торгово-промышленной палате России действуют ведущие коммерческие арбитражные учреждения страны: Морская арбитражная комиссия и Международный коммерческий арбитражный суд.

Читайте также: Глава ТПП России: Мы — связующее звено между государством и бизнесом