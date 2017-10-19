Роснефть ушла из банка «Открытие» за месяц до обращения за санацией — СМИ

Москва, , 12:07 — REGNUM Летом 2017 года, когда банк ФК «Открытие» находился на грани краха, крупнейшая нефтяная компания России «Роснефть» вывела с баланса кредитной организации около 200 млрд рублей, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его данным, после того, как «Роснефть» резко сократила бизнес с «Открытием», банк отправился в фонд санаций банковского сектора. Это произошло спустя месяц после вывода средств.

Сделки «Роснефти» перешли в банк МКБ. По данным аналитиков Fitch, в июле 2017 года сделки обратного репо выросли у МКБ более чем на 200 миллиардов рублей одновременно с сопоставимым по объему снижением у банка «Открытие».

Речь идет о сделках, в рамках которых «Роснефть» начала привлекать валюту, используя репо с собственными рублевыми облигациями после того, как США и Евросоюз в 2014 году ограничили ее в долгосрочных заимствованиях на международных рынках, пишет портал Finanz.ru.

Также через МКБ проходят расчеты «Роснефти» с иностранными контрагентами, сообщили источники Bloomberg. По их словам, объем бизнеса банка с нефтяной компанией существенно увеличился после санкций.