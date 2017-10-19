Всемирный банк подтвердил рост российской экономики

Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Экономика России вышла из рецессии и демонстрирует умеренный рост. Это 19 октября констатирует Всемирный банк в своем докладе, посвященном состоянию экономики в Европе и Центральной Азии.

Авторы доклада отмечают, что в центрально-европейских странах и на западе Балканского полуострова наблюдается устойчивый рост ВВП, а экономики России и Белоруссии вышли из рецессии. В условиях возросших цен на нефть и макростабилизации в 2017 году для российской экономики вновь характерны умеренные темпы роста.

ВБ прогнозирует в 2017 и 2018 годах рост ВВП России на уровне 1,7%, а в 2019 году — 1,8%. Говорится также, что восстановление спроса на внутреннем рынке и более высокий экспорт обусловил несколько возросший прогноз среднесрочного роста для российской экономики.

По мнению экспертов ВБ, России нужны структурные реформы для повышения долгосрочного роста экономики. В качестве экономических рисков указаны низкие цены на нефть и возможные негативные последствия от расширения санкций.

Напомним, 10 октября Международный валютный фонд (МВФ) представил прогноз роста ВВП России в 2017 году — с 1,4 до 1,8%. Для 2018 года эксперты прогнозируют 1,6% роста.

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